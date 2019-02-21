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النيابة تحقق مع عاطل تحرش بطفلة مريضة بالسلام

الخميس، 21 فبراير 2019 12:35 م
النيابة تحقق مع عاطل تحرش بطفلة مريضة بالسلام جريمة التحرش-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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تباشر نيابة السلام، التحقيق مع المتهم بالتحرش بالطفلة "فرحة" 11 سنة بالسلام.
 
وكشف مصدر أمني، أن الطفلة "فرحة. م" 11 سنة، من سكان مدينة السلام بالقاهرة، وتعاني من مرض السكر، وقام جارها "م. م" باستدراجها وتحرش بها حتي فقدت الوعي، وبغيابها قام الأهالي بالبحث عنها حتى اكتشفوا الواقعة.
 
وترجع الواقعة بتلقى قسم شرطة السلام، بلاغًا من الأهالي يفيد قيام عاطل بالتحرش بطفلة حتي فقدت الوعي، لما تعاني منه من مرض السكر، وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة الواقعة، وتم ضبط المتهم، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.
 
 

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