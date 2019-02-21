وقال يونكر - في تصريح نقلته شبكة "يورونيوز" الأوروبية اليوم الخميس - " إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، وهو ما لا يمكنني استبعاده، سيكون لذلك تداعيات اقتصادية واجتماعية مروعة في بريطانيا والقارة برمتها، لذا فان جهودي موجهة لتجنب الأسوأ، لكنني لست متفائلا جدا بهذا الصدد".

وبرر يونكر عدم تفاؤله قائلا " في كل مرة يتم طرح التصويت في مجلس العموم البريطاني، تتشكل أغلبية ضد وليس لصالح".

يشار إلى أن رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي التقت أمس مع يونكر ببروكسل، في إطار الجهود الرامية لإيجاد وسيلة لإقرار البرلمان البريطاني لاتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي التي توصل إليها الجانبان.

وبعد الاجتماع، تحدثت ماي عن تقدم في حل الأزمة بخصوص ترتيبات الحدود الإيرلندية.