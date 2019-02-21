المبعوث الأمريكى يبحث مع نائب الرئيس الأفغانى عملية المصالحة

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بحث المبعوث الأمريكى الخاص للمصالحة الأفغانية زلماى خليل زاد مع النائب الأول للرئيس الأفغانى الجنرال رشيد دوستم فى كابول، الأمور المتعلقة بعملية المصالحة والانتخابات الرئاسية المُقبلة.

وذكر مكتب نائب الرئيس الأفغانى - فى بيان أصدره اليوم /الخميس/ وأوردته وكالة أنباء (خامة-برس) الأفغانية - أن دوستم شدد على ضرورة وضع حد للحرب المستغرقة 40 عامًا من خلال حوار يشمل جميع الأطراف الداخلية فى أفغانستان.. مُشيرًا إلى أن الاستقرار الأمنى فى البلاد هو المطلب الرئيسى للشعب الأفغانى، مؤكدًا أن الشعب فى حاجة إلى بناء الثقة فى النظام.

وأكد دوستم أن السبيل الوحيد لتحقيق التوافق الوطني في البلاد هو التفاهم بين شرائح المجتمع المختلفة، التي تشمل: الأحزاب السياسية والحكومة والجماعات العرقية إلى جانب الشباب والنساء.

ولفت البيان أيضًا إلى إصرار الجانبين على ضرورة التوصل إلى توافق وطني من شأنه أن يحرز انتصارًا لعملية السلام، كما اتفقا بشأن إجراء الانتخابات المُقبلة على قدر كبير من الشفافية.