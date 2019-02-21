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الخميس، 21 فبراير 2019 12:41 م
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"الشباب" الصومالية تشن هجوما على قاعدة عسكرية شمالى مقديشيو

الخميس، 21 فبراير 2019 12:02 م
"الشباب" الصومالية تشن هجوما على قاعدة عسكرية شمالى مقديشيو حركة الشباب الصومالية ـ صورة أرشيفية
مقديشيو (أ ش أ)
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شنت حركة "الشباب" الصومالية المتطرفة هجومًا مسلحًا على قاعدة عسكرية فى منطقة "بلعد" التى تبعد 30 كيلومترًا شمال العاصمة "مقديشيو".

وقال سكان محليون -حسبما ذكرت إذاعة "شابيلى" الصومالية- إن الجنود تصدوا للمسلحين أثناء محاولتهم اقتحام القاعدة.

وأضافت الشبكة أن إطلاق النار بين القوات الحكومية الصومالية ومسلحى الحركة المتطرفة استمر لمدة ساعة، ما أسفر عن وقوع عدد كبير من الإصابات.

يذكر أن الحادثة هى أحدث هجوم لحركة "الشباب" فى الصومال فى ظل العمليات العسكرية المستمرة بهدف طرد المسلحين من معاقلهم.

 


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