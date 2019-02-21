السيطرة على حريق هائل بمخزن البويات بجوار سجن شبين الكوم العمومى فى المنوفية

المنوفية _محمد فتحى

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة المنوفية، من السيطرة على حريق هائل بمخزن للبويات بجوار السجن العمومى بمدينة شبين الكوم، نتيجة ماس كهربائى، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من نشوب حريق هائل بمخزن للبويات بجوار السجن العمومى بمدينة شبين الكوم نتيجة ماس كهربائى.

وعلى الفور انتقلت 8 سيارات من الحماية المدنية، تحت إشراف اللواء ياسر جلال مدير إدارة الحماية المدنية، وتم السيطرة على الحريق الذى نشب بمخزن للبويات بجوار السجن العمومى بمدينة شبين الكوم على مساحة 200متر، نتيجة ماس كهربائى، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.