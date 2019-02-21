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السجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لحرفى لإتجاره بالهيروين بدار السلام

الخميس، 21 فبراير 2019 11:59 ص
السجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لحرفى لإتجاره بالهيروين بدار السلام هيروين -أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم عمرو إبراهيم بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار بالهيروين بدار السلام.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، وعضوية المستشارين عماد الخولى وحسين نظمى، وأمانة سر خالد عبد المنعم.
 
وأسندت النيابة للمتهم عمرو إبراهيم، حرفى، تهمة حيازة وإحراز مخدر " الهيروين" بقصد الاتجار بدون تصريح، وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أسندت النيابة للمتهم حيازة مخدر "الحشيش" بقصد التعاطى بدون تصريح.
 
 

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