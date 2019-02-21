video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 21 فبراير 2019 12:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"الزراعة" توافق على تصدير 45 ألف شتلة فاكهة من 13 صنفًا لـ4 دول

الخميس، 21 فبراير 2019 12:01 ص
"الزراعة" توافق على تصدير 45 ألف شتلة فاكهة من 13 صنفًا لـ4 دول فاكهة - صورة أرشيفية
كتب عز النوبى
إضافة تعليق

قال تقرير الإدارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية بوزارة الزراعة، إن لجنة معهد بحوث البساتين، وافقت على تصدير 45 ألفًا و750 شتلة فاكهة لما يقرب من 13 صنفًا، لدول الأردن، والسعودية، وسلطنة عمان، ونيجيريا، وتطبق على عليها جميع الاشتراطات الحجرية والصحة النباتية خلال أسبوع.

 

 وأضاف تقرير لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية، الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن من بين الموافقات تصدير 10 آلاف شتلة إلى الأردن من أصناف مشمش، برقوق، تفاح، وتصدير 1000 شتلة مانجو إلى السعودية، و31 ألفًا و450 شتلة إلى سلطنة عمان من أصناف ليمون تزهير، برتقال أبوسرة، مانجو كيت، قشطة، جوافة، توت عمانى، زيتون، كثمرى، رمان، وتصدير 2450 شتلة إلى نيجيريا أصناف عنب رمان برتقال مشمش، كمثرى، وتصدير 2450 شتلة إليها أيضًا من أصناف البرتقال والمشمش، والكمثرى.

 

وتابع التقرير، أن جميع شتلات الفاكهة المصدرة تنطبق عليها جميع الاشتراطات والمواصفات، موضحًا أن مصر من الدول الرائدة فى تصدير الشتلات، وفقًا للمواصفات القياسية العالمية، مؤكدًا أن جميع شتلات الفاكهة المصدرة تكون فى المشتل وتحت إشراف الوزارة، وتنطبق عليها جميع المواصفات العالمية المصدرة إلى الخارج، إذ تعاين لجان من جميع المعاهد البحثية ولجنة الحاصلات الزراعية، مزارع شتلات الفاكهة المصدرة، فى حالة تقدم المصدر إلى التصدير.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مركز البحوث الزراعية يناقش نتائج زيارة "أبو ستيت" لمشروع غرب المنيا

صور.. "الزراعة "ضبط 25 طن مبيدات مجهولة المصدر بالنوبارية

وزارة الزراعة

شتلات الفاكهة

المحاصيل البستانية

لجنة التقاوى




لا تفوتك
السيسى يوجه بالتنسيق بين كافة الجهات بشأن إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية

السيسى يوجه بالتنسيق بين كافة الجهات بشأن إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية

بيان للمتحدث العسكرى: القضاء على 8 إرهابيين واستهداف 7بؤر إرهابية بشمال سيناء.. فيديو

بيان للمتحدث العسكرى: القضاء على 8 إرهابيين واستهداف 7بؤر إرهابية بشمال سيناء.. فيديو

وزير المالية لـ"اليوم السابع": 4 مليارات دولار حصيلة السندات الدولية تصل مصر خلال أسبوع.. وتدخل حساب الخزانة العامة فى البنك المركزى.. محمد معيط: 400 مستثمر اكتتبوا فى الطرح وسط ثقة كبيرة باقتصاد مصر والإصلاحات

وزير المالية لـ"اليوم السابع": 4 مليارات دولار حصيلة السندات الدولية تصل مصر خلال أسبوع.. وتدخل حساب الخزانة العامة فى البنك المركزى.. محمد معيط: 400 مستثمر اكتتبوا فى الطرح وسط ثقة كبيرة باقتصاد مصر والإصلاحات

تراب الوطن حرام على العائدين من داعش .. باحثون ونواب يرفضون عودة الدواعش لبلادهم: لا يمكن التعامل مع من قتل وسفك الدم وفجر.. ومقترح باحتجاز عناصر التنظيم الإرهابى داخل مراكز الإيواء وعلاجهم نفسيا

تراب الوطن حرام على العائدين من داعش .. باحثون ونواب يرفضون عودة الدواعش لبلادهم: لا يمكن التعامل مع من قتل وسفك الدم وفجر.. ومقترح باحتجاز عناصر التنظيم الإرهابى داخل مراكز الإيواء وعلاجهم نفسيا

السياحة: تسجيل أسماء المواطنين على بوابة الحج الموحدة خلال ساعات

السياحة: تسجيل أسماء المواطنين على بوابة الحج الموحدة خلال ساعات

إندونيسية تجتاح انستجرام بسبب أكل الصابون.. وتؤكد: اتوحمت عليه وأنا حامل..فيديو

إندونيسية تجتاح انستجرام بسبب أكل الصابون.. وتؤكد: اتوحمت عليه وأنا حامل..فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة