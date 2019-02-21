"الزراعة" توافق على تصدير 45 ألف شتلة فاكهة من 13 صنفًا لـ4 دول

كتب عز النوبى

قال تقرير الإدارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية بوزارة الزراعة، إن لجنة معهد بحوث البساتين، وافقت على تصدير 45 ألفًا و750 شتلة فاكهة لما يقرب من 13 صنفًا، لدول الأردن، والسعودية، وسلطنة عمان، ونيجيريا، وتطبق على عليها جميع الاشتراطات الحجرية والصحة النباتية خلال أسبوع.

وأضاف تقرير لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية، الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن من بين الموافقات تصدير 10 آلاف شتلة إلى الأردن من أصناف مشمش، برقوق، تفاح، وتصدير 1000 شتلة مانجو إلى السعودية، و31 ألفًا و450 شتلة إلى سلطنة عمان من أصناف ليمون تزهير، برتقال أبوسرة، مانجو كيت، قشطة، جوافة، توت عمانى، زيتون، كثمرى، رمان، وتصدير 2450 شتلة إلى نيجيريا أصناف عنب رمان برتقال مشمش، كمثرى، وتصدير 2450 شتلة إليها أيضًا من أصناف البرتقال والمشمش، والكمثرى.

وتابع التقرير، أن جميع شتلات الفاكهة المصدرة تنطبق عليها جميع الاشتراطات والمواصفات، موضحًا أن مصر من الدول الرائدة فى تصدير الشتلات، وفقًا للمواصفات القياسية العالمية، مؤكدًا أن جميع شتلات الفاكهة المصدرة تكون فى المشتل وتحت إشراف الوزارة، وتنطبق عليها جميع المواصفات العالمية المصدرة إلى الخارج، إذ تعاين لجان من جميع المعاهد البحثية ولجنة الحاصلات الزراعية، مزارع شتلات الفاكهة المصدرة، فى حالة تقدم المصدر إلى التصدير.