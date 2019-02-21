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الحكم بإعدام مبيض محارة لقتله زوجة شقيقه بمساعدة آخرين بالوراق

الخميس، 21 فبراير 2019 03:12 م
الحكم بإعدام مبيض محارة لقتله زوجة شقيقه بمساعدة آخرين بالوراق المستشار خضر طلبة-أرشيفية
كتب سليم على
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 قضت محكمة جنايات الجيزة، وأمن الدولة العليا طوارئ، بإعدام مبيض محارة وعاطل وآخر هارب، بالإعدام شنقا لاتهامهم بقتل زوجة شقيق المتهم الاول بالوراق. 
 
صدر الحكم برئاسة المستشار خضر طلبة، وعضوية المستشارين هشام الشريف، وطارق الحدينى ، وامانة سر رجب شعبان. 
 
وجاء فى أمر الإحالة فى القضية رقم 7974 لسنة 2018 جنايات الوراق، قيام المتهمين أشرف نبيل يوسف معوض، محبوس، 37 سنة، مبيض محارة، محمد عبد النبى على شمس، محبوس، 32 سنة ، عاطل، وسيف عاصم سيف، هارب، بقتل المجنى عليها هبة رسمى وهيب، عمدا بعدما قاومتهما إبان قيامهما بسرقة شقة زوجها شقيق المتهم الأول. 
 
وكشفت تحقيقات النيابة، أن تحريات مباحث قسم الوراق، أسفرت عن وجود علاقة صداقة فيما بين المتهم الاول والمتهم الثالث ومرورهما بضائقة مالية ، فاتفق فيما بينهما على سرقة أشقاء المتهم الاول وهما معوض نبيل يوسف معوض، وسمير نبيل يوسف معوض من مسكنهما وبناء على ذلك الاتفاق ، أمد المتهم الاول المتهم الثالث بكافة المعلومات ومفاتيح لتسهيل ارتكابهما جريمتهما كما استعان بالمتهم الثانى لمساعدته فى تنفيذ الجريمة. 
 
وأضافت التحريات أن المتهمين الثانى والثالث توجها لمنزل أشقاء المتهم الأول ودخل بواسطة المفاتيح المقدمة من المتهم الأول، وبكسر الباب الخارجى لدخول الشقة، أبصرتهما المجنى عليها حتى استغاثت بالجيران، مما دفع المتهم الثانى إلى جلب أدوات "سلك - شاش" وقيد يديها به بينما جلب المتهم الثالث قطعا من القماش ولفها على رقبتها واضعا يده على رقبتها مما أحدث اصابتها التى انهت حياتها، كما استولى المتهمان على المبلغ المالى المحتفظ به داخل الشقة، وباستصدار اذن النيابة تمكنت القوات من ضبط المتهم الاول والثانى وبمواجهتهما اقرا بارتكاب الواقعة وأرشدا على المتهم الثالث ولكنه تمكن من الهرب. 
 

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