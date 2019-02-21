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الخميس، 21 فبراير 2019 05:17 م
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الجيش الجزائرى يوقف عنصرى دعم للجماعات الإرهابية شمال غربى البلاد

الخميس، 21 فبراير 2019 05:10 م
الجيش الجزائرى يوقف عنصرى دعم للجماعات الإرهابية شمال غربى البلاد الجيش الجزائرى
أ ش أ
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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الخميس عن توقيف اثنين من عناصر دعم الجماعات الإرهابية بولايتى وهران وتيسمسيلت (شمال غرب) وتدمير قنبلتين تقليديتى الصنع بولاية الشلف (شمال).
وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم الخميس إنه "فى إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز (دوريات) للجيش أمس دعم للجماعات الإرهابية بكل من وهران وتيسمسيلت، فى حين كشفت ودمرت مفرزة (دورية) أخرى، "إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة بنى بوعتاب بولاية الشلف قنبلتين تقليديتى الصنع".
وأضاف البيان أن عناصر الدرك الوطني (تابع للجيش) بولاية تيبازة (شمال) ضبطوا أربعة تجار مخدرات و42,9 كيلوجرم من المخدرات وأسلحة بيضاء.
وأشار البيان إلى توقيف عشرة منقبين عن الذهب وضبط 3 أجهزة كشف عن المعادن ومركبتين الدفع بولاية تمنراست (جنوب)، كما تم توقيف 6 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بعين قزام (جنوب) .


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