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الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد رئيس الوزراء مخطط مشروع الشراكة مع هيئة المجتمعات بأكتوبر

الخميس، 21 فبراير 2019 09:41 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد رئيس الوزراء مخطط مشروع الشراكة مع هيئة المجتمعات بأكتوبر الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
كتب أحمد حسن
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اعتمد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المخطط العام لمشروع الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وعدد من الشركات العقارية على مساحة 3 آلاف فدان، وكذا اعتماد المخطط التفصيلى للمنطقة "1-18" ضمن المرحلة الأولى من المشروع على مساحة 269 فدان، وذلك لإقامة مشروع عمرانى متكامل بمدينة حدائق أكتوبر.
 
ونصت المادة الثانية من القرار الذى نشرته الجريدة الرسمية على الالتزام بعدم البدء فى تسويق العقارات إلا بعد موافقة الهيئة، وتلتزمان أيضا بالتعهد الموقع منها بأن مناطق الخدمات هى لخدمة قاطنى المشروع فقط، وحال مخالفة ذلك تتم إعداة تسعير المنطقة بواسطة اللجان المختصة بالهيئة وبشرط موافقة قطاع التخطيط والمشروعات.
 
ونصت المادة الرابعة من القرار على الالتزام بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمداه من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ.
 
ونصت المادة الخامسة من القرار على الالتزام بسداد المستحقات المالية فى مواعيدها، وحال عدم الالتزم بذلك تتخذ الإجراءات القانوينة المناسبة.
 

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