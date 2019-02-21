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التعليم: نحقق فى تداول خطأ بخريطة تابلت أولى ثانوى للتأكد من صحته

الخميس، 21 فبراير 2019 07:14 م
التعليم: نحقق فى تداول خطأ بخريطة تابلت أولى ثانوى للتأكد من صحته د. طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة تحقق فيما تم تداولة حول أن تابلت وزارة التربية والتعليم يعترف بإسرائيل بدلا من فلسطين على خريطة التابلت والتى فؤجئ بها طلاب الصف الأول الثانوى فى إحدى المحافظات.
 
 
وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى: نحقق فى هذا ولكن ليس هناك أى محتوى على التابلت نفسها وإنما المحتوى يأتى من الإنترنت ولذلك نبحث إذا كانت المعلومة صحيحة أم لا وإن كانت صحيحة نصوبها. 
 
وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه سوف تصدر بيان رسمى بعد البحث.
 
 
 

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