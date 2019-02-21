التعليم: ترتيب المواد بجدول الثانوية يراعى كل كل الشُعب

قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الجدول المقترح لطلاب الثانوية العامة والذى تم الإعلان عنه منذ قليل، على موقع الوزارة تم فيه مراعاة ترتيب المواد لجميع الشعب كما تم فيه مراعاة امتحانات المدارس الدولية فى بعض المواد.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن الجدول راع المواد الصعبة بأن يكون قبلها مدة زمنية كافية لمراجعتها، لافتة إلى أن هناك مواد مثل الفيزياء والتاريخ والجغرافيا تمثل صعوبة لدى بعض الطلاب ويعتبرونها بعبع الامتحانات ومن ثم تم مراعاة ترتيبها داخل الجدول بشكل يناسب جميع الشعب ولا يتعارض مع باقى المواد.

وأوضحت المصادر أن الوزارة سوف تأخذ بعين الاعتبار ما يطلبه طلاب الثانوية العامة حول تعديل بعض المواد فى الجدول، قائلة، رأى الطلاب يهم الوزارة بالدرجة الأولى وراحتهم فى ترتيب المواد هدف أساسى بالنسبة للوزارة، مشددة على أن الجميع يعمل على راحة الطلاب.