التعليم تبحث حلول لاستيعاب الأطفال المتقدمين للمدارس الرسمية بالجيزة

تدرس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بعض الحلول لاستيعاب الطلاب المتقدمين على تنسيق التجريبيات فوق الخمس سنوات بالمدارس التجريبية بمحافظة الجيزة خلال العام الدراسى الحالى 2018، 2019.

وكان أولياء أمور الأطفال البالغين السن القانوني للقبول بالمدارس الرسمية بالشيخ زايد تقدموا بطلب لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لوضع حلول لقبول أبناؤهم البالغين السن القانونية

وناشد أولياء الأمور فى شكواهم الوزارة مؤكدين انهم ينتظرون من بداية العام الدراسى وحتى الآن لدخول الأطفال المدارس وحتى الآن لم يتم تحديد مصيرهم وتم غلق تنسيق القبول بالمرحلة.

وأكدوا أنه فى حالة عدم قبولهم هذا العام سوف تضيع عليهم فرصة الدخول بالمدارس الرسمية للغات لأنهم سوف يتخطون السن المحددة وهى 6 سنوات، تزامنا مع ارتفاع مصاريف التعليم الخاص.

وطالبوا بتخفيض سن التنسيق إلى خمس سنوات لمصلحة الطلاب.