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الإفتاء: ما تقوم به مؤسسات الدولة من مقاومة للإرهاب أعلى أنواع الجهاد.. فيديو

الخميس، 21 فبراير 2019 10:35 ص
الإفتاء: ما تقوم به مؤسسات الدولة من مقاومة للإرهاب أعلى أنواع الجهاد.. فيديو دار الإفتاء المصرية - أرشيفية
كتب لؤى على
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أكدت وحدة الرسوم المتحركة بدار الإفتاء المصرية، أن ما تقوم به مؤسسات الدولة وجيشها وشرطتها من مقاومة وحرب للجماعات الإرهابية الضالة يعد من أعلى أنواع الجهاد فى سبيل الله؛ لأنه يحفظ الدين من تحريف هؤلاء الضالين، ويحفظ بلاد المسلمين، ويصون حرمة الدماء والأعراض والممتلكات، ومن قُتل منهم على يد هؤلاء الخوارج فهو من الشهداء.
 
وأوضحت الدار فى فيديو "موشن جرافيك" أصدرته اليوم أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبرنا عن ظهور جماعات الخوارج وتيارات الضلال التى كَفرت المسلمين واستحلت دماءهم وخربت بلادهم، ووصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الجماعات بأنهم مفسدون فى الأرض، خارجون عن الدين، وأن الحكم الشرعى فيهم هو قتالهم وقتلهم، حيث قال صلوات الله وسلامه عليه وآله عنهم: «لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ».
 
ولفتت الدار إلى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بتتبعهم لقتالهم فقال: «فأينَما لَقِيتُمُوهُم فَاقتُلُوهُم، فَإِنَّ فِي قَتلِهِم أَجرًا لِمَن قَتَلَهُم يَومَ القِيَامَةِ»، وقد أجمع العلماء على وجوب قتال هذه الجماعات من الخوارج والبغاة، إذ إن فى قتالهم حفظ الإسلام.
 

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