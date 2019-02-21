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"الأموال العامة" تضبط شخصا نصب على شباب فى 45 ألف جنيه بزعم تسفيرهم

الخميس، 21 فبراير 2019 11:44 ص
"الأموال العامة" تضبط شخصا نصب على شباب فى 45 ألف جنيه بزعم تسفيرهم المتهم
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط شخص بالشرقية لاشتراكه مع شقيقه فى النصب على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بدعوى تسفيرهم للعمل خارج البلاد.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغاً من "خالد ج. م" مقيم بدائرة مركز شرطة أولاد صقر بالشرقية و4 آخرين، بقيام "عمر.ن" نجار مسلح، وشقيقه"على" متواجد حالياً بإحدى الدول العربية، مقيمان بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بدعوى تسفيرهم للعمل خارج البلاد إلا أنهما لم يلتزما بذلك وامتنعا عن رد المـبالغ المالية المستولى عليها.

وبالفحص والتحرى تبين صحة الواقعة وقيام المتهمين بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال النصب والإحتيال على الشباب راغبى السفر للعمل بالدول الأوروبية والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغ إجماليها خمسة وأربعون ألف جنيه، بزعم تسفيرهم للعمل بإحدى الدول الأجنبية إلا أنهما لم يلتزما بذلك وامتنعا عن رد المـبالغ المالية المستولى عليها من الشاكين.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول.. وبمواجهته اعترف بالواقعة بالإشتراك مع شقيقه على النحو الوارد بالبلاغ ، ووجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 


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