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اعتقال ضابط أمريكى خطط لإغتيال سياسيين بارزين وصحفيين

الخميس، 21 فبراير 2019 04:11 م
اعتقال ضابط أمريكى خطط لإغتيال سياسيين بارزين وصحفيين أحداث عنف فى أمريكا - أرشيفية
كتبت: إنجى مجدى
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فى تنامى للتهديد الذى يشكله المتطرفين البيض فى الولايات المتحدة، أعتقلت السلطات الأمريكية فى ولاية ميريلاند، ضابط من قوات حرس السواحل الأمريكية، لقيامه بالخطيط لقتل شخصيات سياسية من الحزب الديمقراطى وصحفيين.

 

وبحسب مجلة نيوزويك الأمريكية، الخميس، فإن كريستوفر بول هاسون، الذى يصف نفسه "قومى أبيض"، استهدف قتل عدد من النواب الديمقراطيين فى الكونجرس ومنهم النائبة الشابة ألسكندرا أوكاسيو كورتز، وزعيمة مجلس النواب، نانسى بيولسى، وكورى بوكر وكلا من كامالا هاريسون وأليزابيث وارين، النائبتين اللتين أعلنتا خوضهما السباق نحو الرئاسة 2020، ذلك جنبا إلى جنب مع صحفيين من شبكتى MSNBC وCNN.

 

وعثرت الشرطة على أسلحة وذخائر فى منزل هاسون، الذى أقر، وفقا لوثائق المحكمة، وقال إنه استلهم فكره من النرويجى "أندرس بريفيك" الذى ارتكبت مجزرة، أسفرت عن مقتل 77 شخصا، معظمهم شباب، فى مخيم صيفى عام 2011.

ووصف المحقق روبرت هور، الضابط المتهم بأنه "إرهابى محلى". وأشار إلى أن هاسون البالغ 59 عاما  ،ويعمل ملازم فى مقر قوات حرس السواحل فى واشنطن، "كان ينوى اغتيال مدنيين أبرياء، على نطاق واسع يندر أن نشهده فى هذا البلد".

 

 


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اعتقال ضابط امريكى

الولايات المتحدة

الارهاب

القوميين البيض




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