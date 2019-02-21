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اعتراضا على عدم موافقة رئيس الحزب على التعديلات الدستورية

استقالة جماعية لهيئة مكتب حزب المحافظين بكفر الشيخ

الخميس، 21 فبراير 2019 12:27 ص
استقالة جماعية لهيئة مكتب حزب المحافظين بكفر الشيخ رئيس حزب المحافظين
كفر الشيخ – محمد سليمان
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أعلن أعضاء هيئة مكتب حزب المحافظين بمحافظة كفر الشيخ مساء اليوم الأربعاء، عن استقالتهم الجماعية من الحزب، اعتراضاً على الممارسات الأخيرة للمجلس الرئاسي للحزب، تجاه التعديلات الدستورية المقترحة.

جاء ذلك أثناء اجتماع عقده أعضاء هيئة المكتب برئاسة المحاسب أشرف أبو زيد غنيم أمين عام الحزب بالمحافظة وجميع أعضاء المكتب، وأرسل الأعضاء الاستقالة الجماعية للحزب بالبريد المسجل بعلم الوصول، ودوّن أعضاء المكتب سبب الاستقالة، بأنها جاءت بعد إعلان رئيس حزب المحافظين عدم موافقته على التعديلات الدستورية المقترحة من مجلس النواب ،واجتماعه بعدد من الشخصيات المعارضة، دون الرجوع للأمانات بالمحافظات لأخذ رأيهم.

وقال المحاسب أشرف أبو زيد غنيم أمين عام حزب المحافظين بمحافظة كفر الشيخ، إن هيئة مكتب الحزب ،وعددهم 21 قياديًا بأمانة المحافظة، قرروا الإستقالة لرفضهم الممارسات الأخيرة للمجلس الرئاسي للحزب، تجاه التعديلات الدستورية المقترحة.

 

 


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