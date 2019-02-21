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ارتفاع أسعار المواد الغذائية 45% حال خروج لندن دون اتفاق

الخميس، 21 فبراير 2019 04:22 م
ارتفاع أسعار المواد الغذائية 45% حال خروج لندن دون اتفاق تيريزا ماى - رئيسة وزراء بريطانيا
كتبت رباب فتحى
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قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن تجار التجزئة حذروا من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى دون اتفاق سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بصورة لا يمكن تحمل نفقتها، خاصة فيما يتعلق بالطعام والشراب في كل من المملكة المتحدة وأيرلندا، فضلاً عن التسبب في نقص بعض المواد اليومية.
 
وقال قادة هيئات البيع بالتجزئة إن العودة إلى التعريفات الجمركية لمنظمة التجارة العالمية قد تزيد تكلفة توفير الأغذية والمشروبات الطازجة للمستهلكين بنسبة تصل إلى 45%.
 
وأوضحت الصحيفة أن إنتاج الأغذية والمشروبات سيصبح أكثر تكلفة بسبب مزيج من التعريفات الأعلى والشيكات التنظيمية الجديدة، وفقاً لأودهان كونولي، مدير اتحاد التجزئة لأيرلندا الشمالية، توماس بيرك، مدير متجر التجزئة في أيرلندا وويليام باين، اتحاد التجزئة البريطاني في أوروبا.
 
وقال باين إن الناس في بريطانيا العظمى سيشاهدون ارتفاع أسعار السلع من أيرلندا وأيرلندا الشمالية.
 
وقال: "إن سلاسل التوريد الخاصة بنا متكاملة للغاية، حيث تأتي المكونات الغذائية من أيرلندا والاتحاد الأوروبي، كما أن 60% من 2 مليار جنيه استرليني من أغذية أيرلندا الشمالية المتجهة إلى بريطانيا العظمى تعبر البحر الأيرلندي عبر دبلن".
 
 

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