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ابنة هشام بركات: الإعدام عقوبة لا يتم إصدار حكم بها دون إجماع آراء المحكمة

الخميس، 21 فبراير 2019 12:59 ص
ابنة هشام بركات: الإعدام عقوبة لا يتم إصدار حكم بها دون إجماع آراء المحكمة المستشارة مروة بركات
كتب هيثم سلامة
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أكدت مروة هشام بركات، ابنة النائب العام الشهيد المستشار هشام بركات، أنه لابد من إجماع آراء أعضاء المحكمة عند إصدار حكم بالإعدام، وهو ما اشترطه المشرع.

وقالت مروة هشام بركات: "للأسف لأن الإرهابى مغفل وجاهل وكل اللى هو شاطر فيه القتل، نسيوا إن عقوبة الإعدام تصدر بإجماع الآراء، ونسيوا إن الإعدام هو العقوبة الوحيدة التى لا يتم إصدار حكم بها دون إجماع آراء أعضاء المحكمة، وهو ما اشترطه المشرِّع إلى أن بعد صدور الحكم يتعين على النيابة العامة باعتبارها تمثل المجتمع أن تطعن على الحكم أمام محكمة النقض لصالح المتهم المحكوم عليه، حتى لو لم يطعن المتهم نفسه على الحكم.. أعتقد كده خلص الكلام".

 

مروة هشام بركات
مروة هشام بركات

 

 

 


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