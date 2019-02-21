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إصابة 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال خلال فعاليات "الإرباك الليلى" بغزة

الخميس، 21 فبراير 2019 08:32 م
إصابة 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال خلال فعاليات "الإرباك الليلى" بغزة قوات الاحتلال الإسرائيلى
أ ش أ
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أصيب 6 فلسطينيين مساء اليوم /الخميس/ إثر إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلى النار على المتظاهرين المشاركين فى فعاليات "الإرباك الليلى" شرق رفح جنوب قطاع غزة.
وذكرت مصادر وزارة الصحة بقطاع غزة أن 5 إصابات بالرصاص الحى، بينها إصابة خطيرة لطفل يبلغ من العمر (16 عاما)، وسادسة بقنبلة غاز فى الوجه نقلت إلى المستشفيات من مكان المظاهرات الليلة شرق رفح.
وتوافد مساء اليوم العشرات من الشبان قرب السياج الحدودى شرق رفح، وأطلقوا البالونات المشتعلة باتجاه المستوطنات المحيطة بالقطاع.
وكانت طائرات الاحتلال قد شنت، مساء أمس الأربعاء، 3 غارات فى محيط مخيم العودة شرق البريج وسط القطاع، تزامنًا مع فعاليات "الإرباك الليلى" التى أصيب خلالها 5 شبان بالرصاص.
وزعم موقع (حدشوت 24) العبرى أن المتظاهرين على حدود غزة ألقوا قنابل يدوية وأنبوبية على جنود الجيش الإسرائيلى قرب السياج الفاصل جنوب القطاع، مشيرا إلى عدم وقوع إصابات بصفوف الاحتلال.


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