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إصابة 30 طفلا فلسطينيا بالاختناق جراء اعتداءات الاحتلال على مدرسة بالخليل

الخميس، 21 فبراير 2019 11:16 ص
إصابة 30 طفلا فلسطينيا بالاختناق جراء اعتداءات الاحتلال على مدرسة بالخليل قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)
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أصيب، اليوم /الخميس/ 30 طفلا فلسطينيا بحالات اختناق، أحدهم إصابته حرجة، جراء اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلى ومستوطنيه على طلبة مدرسة الخليل الأساسية فى البلدة القديمة جنوب المدينة الواقعة جنوب الضفة الغربية.

وأفاد طاقم الاسعاف التابع للمدرسة، بأن جيش الاحتلال ألقى قنابل الغاز باتجاه الطلبة أثناء تواجدهم فى محيط المدرسة، ما أدى إلى إصابة 30 طفلا بالاختناق، إصابة أحدهم حرجة، وتم نقلها للمستشفى.

وقال مدير المدرسة إن عددا من المستوطنين من بينهم المدعو "عوفر" المعروف بتطرفه ودعواته لقتل الفلسطينيين شاركوا فى هذه الاعتداءات على الطلبة.

وفى سياق آخر، أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، بهدم منشأة زراعية فى بلدة اذنا غرب الخليل.

وأفاد مدير العلاقات العامة فى بلدية اذنا عبد الرحمن اطميزي، فى تصريح اليوم، بأن قوات الاحتلال سلمت المواطن تيسير اطميزى إخطارا بهدم منشأته التى تتكون من غرفة، وخزان مياه.

يشار إلى أن عدد الإخطارات التى قام الاحتلال بتوزيعها فى بلدة اذنا خلال الفترة الماضية قد تجاوزت المئات، وتأتى فى إطار تهجير السكان، وفرض أمر واقع، خاصة بعد بناء جدار الفصل العنصرى الذى التهم آلاف الكيلومترات فى المنطقة الغربية والجنوبية الغربية من البلدة.

 


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