video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 21 فبراير 2019 07:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إصابة طفلة بتسمم عقب تناولها مبيدا حشريا بطما بأسيوط

الخميس، 21 فبراير 2019 06:53 ص
إصابة طفلة بتسمم عقب تناولها مبيدا حشريا بطما بأسيوط اسعاف -ارشيفية
سوهاج محمود مقبول
إضافة تعليق
 
 
استقبل المستشفى المركزى بوصول الطفلة أروى م س 3سنوات وتقيم بناحية الرياينة دائرة المركز مصابه بقيىء مستمر وإسهال وآلام بالبطن إدعاء تناول مادة سامة.
 
فقد تبلغ لمركز شرطة طما من المستشفى المركزى بوصول الطفلة أروى م س 3سنوات وتقيم بناحية الرياينة دائرة المركز مصابه " بقيىء مستمر وإسهال وآلام بالبطن إدعاء تناول مادة سامه.
 
 بالانتقال والفحص وسؤال والدتها مني س م ع 29 سنة ربة منزل  قررت أنه أثناء قيام نجلتها المذكورة باللهو بالمنزل تناولت مادة سامه "توكسفين" عن طريق الخطأ مما أدى لإصابتها ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة.
 
من ناية اخرى استقبل مستشفى سوهاج العام طالبة تقيم بدائرة المركز مصابة "حروق متفرقة بالجسم من الدرجات الثلاث بنسبة 95 % عقب إمساك النيران بملابسها أثناء قيامها بإعداد الطعام بالمنزل حدث تسرب غاز من اسطوانة البوتاجاز مما أدى لاشتعال النيران بها.
 
ترجع الواقعة عقب تلقى مدير أمن سوهاج بلاغا من مركز شرطة أخميم آيه ا ه ح -سن 15 طالبة  وتقيم بندر أخميم إلى مستشفى سوهاج العام  مصابه " بحروق متفرقة بالجسم من الدرجات الثلاث وبسؤال والدها  السيد ه ح ع 59 سنة عامل قرر بأنه حال قيام نجلته بإعداد الطعام بالمنزل حدث تسرب غاز من اسطوانة البوتاجاز مما أدى لاشتعال النيران بهاوحدوث إصابتها ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة.
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصابة 9 فى حادث تصادم بين سيارتين فى سوهاج

سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار مصر

مديرية امن سوهاج

مباحث طما

مباحث اخميم

حريق

تسمم




لا تفوتك
انقطاع المياه اليوم عن عدة مناطق بالقاهرة لـ6 ساعات بسبب أعمال الإصلاحات

انقطاع المياه اليوم عن عدة مناطق بالقاهرة لـ6 ساعات بسبب أعمال الإصلاحات

اعترف فيها أنه جندى فى جماعة الإرهاب.. والد أحد المنفذ فيهم حكم الإعدام بقضية اغتيال هشام بركات يقرأ وصية ابنه

اعترف فيها أنه جندى فى جماعة الإرهاب.. والد أحد المنفذ فيهم حكم الإعدام بقضية اغتيال هشام بركات يقرأ وصية ابنه

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

لاسارتي: سقوط الزمالك وبيراميدز "ضغط" الاهلى.. و"اللاعيبة مش مكن"

لاسارتي: سقوط الزمالك وبيراميدز "ضغط" الاهلى.. و"اللاعيبة مش مكن"

محسنة توفيق بالعكاز باكية بعد تكريمها بمهرجان أسوان

محسنة توفيق بالعكاز باكية بعد تكريمها بمهرجان أسوان

متحدث الوزراء: وصلنا لـ75% من المطلوب بعد نصف ساعة من طرح السندات المصرية

متحدث الوزراء: وصلنا لـ75% من المطلوب بعد نصف ساعة من طرح السندات المصرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة