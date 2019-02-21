إصابة طفلة بتسمم عقب تناولها مبيدا حشريا بطما بأسيوط

سوهاج محمود مقبول

استقبل المستشفى المركزى بوصول الطفلة أروى م س 3سنوات وتقيم بناحية الرياينة دائرة المركز مصابه بقيىء مستمر وإسهال وآلام بالبطن إدعاء تناول مادة سامة.

فقد تبلغ لمركز شرطة طما من المستشفى المركزى بوصول الطفلة أروى م س 3سنوات وتقيم بناحية الرياينة دائرة المركز مصابه " بقيىء مستمر وإسهال وآلام بالبطن إدعاء تناول مادة سامه. بالانتقال والفحص وسؤال والدتها مني س م ع 29 سنة ربة منزل قررت أنه أثناء قيام نجلتها المذكورة باللهو بالمنزل تناولت مادة سامه "توكسفين" عن طريق الخطأ مما أدى لإصابتها ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة.

من ناية اخرى استقبل مستشفى سوهاج العام طالبة تقيم بدائرة المركز مصابة "حروق متفرقة بالجسم من الدرجات الثلاث بنسبة 95 % عقب إمساك النيران بملابسها أثناء قيامها بإعداد الطعام بالمنزل حدث تسرب غاز من اسطوانة البوتاجاز مما أدى لاشتعال النيران بها.

ترجع الواقعة عقب تلقى مدير أمن سوهاج بلاغا من مركز شرطة أخميم آيه ا ه ح -سن 15 طالبة وتقيم بندر أخميم إلى مستشفى سوهاج العام مصابه " بحروق متفرقة بالجسم من الدرجات الثلاث وبسؤال والدها السيد ه ح ع 59 سنة عامل قرر بأنه حال قيام نجلته بإعداد الطعام بالمنزل حدث تسرب غاز من اسطوانة البوتاجاز مما أدى لاشتعال النيران بهاوحدوث إصابتها ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة.