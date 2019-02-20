4 قوافل دعوية فى الجيزة والبحيرة ومرسى مطروح وأسيوط

كتب – إسماعيل رفعت

تنظم وزارة الأوقاف أربع قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات : ( الجيزة – البحيرة – ومرسى مطروح – وأسيوط ) الجمعة القادمة بتاريخ 17 جمادى الآخرة 1440 هـ ـ الموافق 22 فبراير 2019م حيث تكون خطبة الجمعة تحت عنوان : “ البرُّ بالأوطَانِ مِن شمائلِ الإيمَانِ ” .

قالت وزارة الأوقاف، إن القوافل تأتى فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية، وبرعاية وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة.

القافلة الأولى : إلى محافظة الجيزة ، ويشارك فيها كل من :

الشيخ / محمد الوزير البحيري .

الشيخ / عرفة محمد عبد العظيم .

الشيخ / أحمد محمود رمضان .

الشيخ / أحمد محمود عبد العزيز .

الشيخ / عبد السميع محمد أمين.

الشيخ / محمود حسن محمود يس.

الشيخ / أحمد عبد الرسول محمد .

الشيخ / وجيه طلعت علي .

الشيخ / عنتر محمد أحمد رمضان.

الشيخ / محمد علي سالم.

القافلة الثانية : إلى وادي النطرون بمحافظة البحيرة ، ويشارك فيها كل من :

الشيخ / أحمد محمد إبراهيم العشري .

الشيخ / أحمد محمد رشاد سيد أحمد .

الشيخ / محمد سمير خليل شحاته .

الشيخ / محمد عبد القادر أبو السعود .

الشيخ / إبراهيم مغازي منتصر.

القافلة الثالثة : إلى محافظة مرسى مطروح ، ويشارك فيها كل من :

الشيخ / محمد شلبي محمد شلبي

الشيخ / محمد عبد الرحمن موسى .

الشيخ / محمد إسماعيل أبو سعده .

الشيخ/ صلاح سيد عطية عفيفي .

القافلة الرابعة : إلى محافظة أسيوط ، ويشارك فيها كل من :

الشيخ / حلمي محمد عادل .

الشيخ / أنور يحي متولي الكومي .

الشيخ / محمد حسين عبد الرحمن .

الشيخ / محمد محمد الأمين علي .

الشيخ / حجاج صلاح عبد العال .

الشيخ / رمضان جمعة أحمد .

الشيخ / أحمد محمد أحمد البوز .

الشيخ / ربيع ياسر عبد الحفيظ .

الشيخ / محمد طلعت ناجي .

الشيخ / زكريا عثمان عباس علي .