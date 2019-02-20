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الأربعاء، 20 فبراير 2019 01:20 م
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4 قوافل دعوية فى الجيزة والبحيرة ومرسى مطروح وأسيوط

الأربعاء، 20 فبراير 2019 01:13 م
4 قوافل دعوية فى الجيزة والبحيرة ومرسى مطروح وأسيوط وزاره الاوقاف
كتب – إسماعيل رفعت
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تنظم وزارة الأوقاف أربع قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات : ( الجيزة – البحيرة – ومرسى مطروح – وأسيوط ) الجمعة القادمة بتاريخ 17 جمادى الآخرة 1440 هـ ـ الموافق 22 فبراير 2019م حيث تكون خطبة الجمعة تحت عنوان :  “ البرُّ بالأوطَانِ مِن شمائلِ الإيمَانِ ” .
 
قالت وزارة الأوقاف، إن القوافل تأتى فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية، وبرعاية وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة.
 

  القافلة الأولى : إلى محافظة الجيزة ، ويشارك فيها كل من   :

 
الشيخ / محمد الوزير البحيري .
الشيخ / عرفة محمد عبد العظيم .
الشيخ / أحمد محمود رمضان .
الشيخ / أحمد محمود عبد العزيز .
الشيخ / عبد السميع محمد أمين.
الشيخ / محمود حسن محمود يس.
الشيخ / أحمد عبد الرسول محمد .
الشيخ / وجيه طلعت علي .
الشيخ / عنتر محمد أحمد رمضان.
الشيخ / محمد علي سالم.
 

  القافلة الثانية : إلى وادي النطرون بمحافظة البحيرة ، ويشارك فيها كل من :

 
الشيخ / أحمد محمد إبراهيم العشري .
الشيخ / أحمد محمد رشاد سيد أحمد .
الشيخ / محمد سمير خليل شحاته .
الشيخ / محمد عبد القادر أبو السعود .
الشيخ / إبراهيم مغازي منتصر.
 

  القافلة الثالثة : إلى محافظة مرسى مطروح ، ويشارك فيها كل من :

 
الشيخ / محمد شلبي محمد شلبي
الشيخ / محمد عبد الرحمن موسى .
الشيخ / محمد إسماعيل أبو سعده .
الشيخ/ صلاح سيد عطية عفيفي .
 
 

  القافلة الرابعة : إلى محافظة أسيوط ، ويشارك فيها كل من   :

 
الشيخ / حلمي محمد عادل .
الشيخ / أنور يحي متولي الكومي .
الشيخ / محمد حسين عبد الرحمن .
الشيخ / محمد محمد الأمين علي .
الشيخ / حجاج صلاح عبد العال .
الشيخ / رمضان جمعة أحمد .
الشيخ / أحمد محمد أحمد البوز .
الشيخ / ربيع ياسر عبد الحفيظ .
الشيخ / محمد طلعت ناجي .
الشيخ / زكريا عثمان عباس علي .
 

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