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100 شركة سعودية تشارك باجتماعات مجلس الأعمال المشترك السبت المقبل

الأربعاء، 20 فبراير 2019 01:00 ص
100 شركة سعودية تشارك باجتماعات مجلس الأعمال المشترك السبت المقبل انعقاد مجلس الاعمال المصرى السعودى - ارشيفية
كتب – إسلام سعيد
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ينعقد مجلس الأعمال المصرى السعودى يوم السبت المقبل 23 فبراير فى القاهرة، برئاسة عبد الحميد أبو موسى محافظ بنك فيصل رئيس الجانب المصرى، والشيخ صالح كامل رئيس غرفة جدة والغرفة الإسلامية رئيس الجانب السعودى فى المجلس.

 

ويشارك فى مجلس الأعمال المشترك قرابة 100 من رؤساء كبرى الشركات السعودية وشركات مصرية، بهدف وضع خطة عمل للنهوض بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين  البلدين.

 

الاجتماع سيناقش آليات تفعيل خطة عمل الاتحادين لتنمية العلاقات الاقتصادية، والتعاون فى مشاريع مشتركة بأفريقيا، واستغلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى واتحاد الغرف الأفريقية، خاصة فى مجالات المقاولات والبنية التحتية والزراعة، بالإضافة للتصنيع المشترك فى مصر لتعظيم استفادة الجانبين من اتفاقيات التجارة الحرة الإفريقية والأوروبية.


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