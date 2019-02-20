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10 مصريبن يحصلون على 1.2 مليون جنيه مستحقاتهم بشركة مقاولات بالسعودية

الأربعاء، 20 فبراير 2019 08:15 ص
10 مصريبن يحصلون على 1.2 مليون جنيه مستحقاتهم بشركة مقاولات بالسعودية وزير القوى العاملة محمد سعفان
كتب - محمود راغب
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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة بالرياض بالمملكة العربية السعودية، تابع مستحقات 4 مهندسين و6 عمال يعملون فى إحدى الشركات العاملة بقطاع المقاولات بالمملكة لمدة عام، حتى حصلوا عليها وبلغت إجمالها 345 ألفا و450 ريالا سعوديا، أى ما يوازى  مليونا و236 ألفا و615 جنيها مصريا.
 
وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوي العاملة، إن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض، بمتابعة مشكلة 10 مصريين عاملين بإحدى شركات المقاولات، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.
 
وأضاف أن الملحق العمالى بالرياض، الدكتور ياسر غازى ظل على مدار عام كامل يتابع شكوى المصريين للحصول على مستحقاتهم النظامية حتى حصلوا عليها، وبلغت إجمالها 345 ألفا و450 ريالا سعوديا، أى ما يوازى مليون و236 ألفا و615 جنيها مصريا، فضلا عن استصدار تأشيرة خروج نهائى للعودة إلى أرض الوطن، والتى تعذرت لوجود عدة ملاحظات على الشركة من جانب مكتب العمل الذى تواصل معه "غازى" حيث أبدى تعاونا تاما لحل مشكلة العمالة المصرية لعودتهم لبلدهم.
 
وقدم مكتب التمثيل العمالى، جزيل شكره وامتنانه لمكتب عمل الرياض على حل المشكلة، كما قام الملحق العمالى بالتنسيق مع القنصلية المصرية باستصدار وثيقة سفر لأحد المهندسين الأربعة لانتهاء صلاحية جواز سفره.
 
ومن جانبهم قدم العمال وافر شكرهم لوزارة القوى العاملة، ممثلة فى مكتب التمثيل العمالى لدعمهم ومساندتهم فى حل مشكلتهم التى استمرت لمدة عام.
 
 

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