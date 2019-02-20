"يوم الوفاء ورد الجميل".. احتفالية لتكريم المهندسين بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

نظمت نقابة المهندسين الفرعية في الإسكندرية، برئاسة الدكتور هشام سعودى، من خلال لجنة الرعاية الصحية والمعاشات برئاسة المهندس كريم الكسار، اليوم، احتفالية كبرى تحت عنوان "يوم الوفاء ورد الجميل" لتكريم المهندسين الذين بلغوا سن المعاش لعام2018 وذلك داخل نادى المهندسين بـ"سابا باشا".

وقال الدكتور هشام سعودى، إن التكريم اليوم لقامات المهندسين الذين بلغوا سن المعاش هو يوم فخر وشرف لما يمثله من أهمية حيث يكرم اليوم صناع الحضارة من المهندسين، مؤكدًا على احتياج النقابة لخبراتهم الكبيرة وأهمية نقلها لشباب المهندسين.

وأوضح المهندس كريم الكسار، أن تكريم المهندسين أصحاب المعاشات اليوم يعد مجرد نقطة صغيرة في بحر من الجهد والعطاء الذي قدموه في المجال الهندسي وتَحملهم لأمانة مهنة الهندسة، منوها بأن التكريم اليوم وسيلة للتواصل مع المهندسين المكرمين وفرصة لنقل خبراتهم في المجال الهندسي للشباب بالتعاون مع النقابة، والتواصل والمشاركة الفعالة بهدف تحقيق الصالح العام للمهندس بوجه خاص والوطن بوجه عام.

وفى كلمة خلال مشاركته في حفل التكريم اليوم أكد الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، أن المجتمع الهندسي هو مجتمع فريد من نوعه وأن مهنة الهندسة مهنة مهمة بطابع خاص منوهًا بتلاقى أفكار المهندسين داخل المجتمع الهندسي حيث يعدوا هم رواد البنائين في الوطن وهو ما يعد مجد واستحقاق يستحق الفخر.

وتوجه محافظ الإسكندرية بدعوة المهندسين المكرمين اليوم للمشاركة في بناء محافظة الإسكندرية للاستفادة من خبراتهم التراكمية التي اكتسبوها خلال سنوات العمل الطويلة، مشيرا إلى أن الإسكندرية بها العديد من الملفات المهمة التي يتم العمل عليها.

أقيم الحفل بحضور المهندس مؤمن شفيق أمين صندوق النقابة العامة للمهندسين وبحضور الدكتور سامي درويش، والمهندس حمدي طاهر، والمهندس صلاح حامد، والمهندس محمد حفني، والدكتور مصطفى الحضري، والمهندس أحمد الغمري والمهندس كريم عزت والمهندس السيد حسن، والمهندس مايكل نبيل، والمهندسة هبه المغربي أعضاء مجلس النقابة، وبحضور العديد من المهندسين.