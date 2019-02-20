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وزير الخارجية اليمنى يبحث مع السفير المصرى تدريب وتأهيل الكوادر الدبلوماسية

الأربعاء، 20 فبراير 2019 04:05 م
وزير الخارجية اليمنى يبحث مع السفير المصرى تدريب وتأهيل الكوادر الدبلوماسية وزير الخارجية اليمنى خالد اليمانى
عدن (أ ش أ)
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بحث وزير الخارجية اليمنى خالد اليمانى، اليوم الأربعاء، مع سفير مصر لدى اليمن ناصر حمدى، أوجه التعاون بين وزارتى خارجية البلدين لاسيما تلك المتعلقة بتدريب وتأهيل الكوادر الدبلوماسية اليمنية في المعهد الدبلوماسى المصرى.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجانبين ناقشا أوضاع الجالية اليمنية المتواجدة فى مصر، وقضايا المواطنين المصريين المتواجدين في اليمن.

وأكد الوزير اليماني أن مصر تعتبر المقصد الأول للمواطن اليمنى خاصة فى ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها بلادنا اثر الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي، مشيداً بموقف مصر الأخوى وحرص قيادتها على التخفيف من وطأة الضغوطات التى يعانى منها الشعب اليمني واستقبال مصر لمئات الالاف اليمنيين للإقامة فيها.

 


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