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نيابة كفر شكر تصرح بدفن جثة ربة منزل قتلها زوجها بسكين لخلافات زوجية بينهما

الأربعاء، 20 فبراير 2019 06:11 م
نيابة كفر شكر تصرح بدفن جثة ربة منزل قتلها زوجها بسكين لخلافات زوجية بينهما جثة - أرشيفية
القليوبية- نيفين طه
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قررت نيابة كفر شكر، برئاسة احمد الكاشف رئيس النيابة بأشراف المحامى العام الأول، لنيابات جنوب بنها، التصريح بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها علي يد زوجها، وذالك بعد عرضها على الطب الشرعى. 
 
 
تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارًا من العميد أنور حشيش مأمور مركز كفر شكر ، مفادة تلقية بلاغا بمصرع ربة منزل تدعى "سهير. م. ب" 49 سنة، اثر اصابتها بعدة طعنات متفرقة بالجسد.
 
 
جرى اخطار اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية والعميد يحى راضى رئيس المباحث الجنائية. 
 
 
وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة، زوجها "عماد. م. ع" 50 سنة، بسبب خلافات عائلية بينهما، حيث قام المتهم على أثرها بطعنها عدة طعنات بسلاح أبيض  "سكين"حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.
 
 
وتمكن الرائد إسماعيل رئيس مباحث مركز كفر شكر، من ضبط المتهم، وبمواجهتة اعترف بارتكابة للواقعة علي اثر مشادة كلامية بينهما بسبب رفض الزوج خطوبة نجلته لأحد الأشخاص التى توافق عليه زوجته.
 
 
 
 

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