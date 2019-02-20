نجل الشهيد هشام بركات: الإرهابيون مازالوا يمارسون الكذب واخترقوا صفحة شقيقتى

كتب إبراهيم قاسم

قال المستشار محمد هشام بركات نجل الشهيد الراحل هشام بركات النائب العام السابق، إنه لا صحة لما نشر على صفحة شقيقته المستشارة مروة بركات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مشيرا إلى أن الجماعات المتطرفة اخترقت الصفحة وقامت بكتابة منشورات غير حقيقية ولم تصدر من شقيقته أو أحد من الأسرة.

وأوضح "المستشار محمد بركات" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الجماعات الإرهابية التى اغتالت والده مازالت تمارس الأكاذيب ونشر أخبار مغلوطة واختراق صفحة شقيقته وكتابة معلومات ليس لها صلة بأسرة الشهيد البطل هشام بركات وذلك بهدف إثارة البلبلة لدى الرأى العام والتشكيك فى الأحكام القضائية.

وتم إخطار النيابة العامة بواقعة اختراق صفحة المستشارة مروة بركات لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال من قاموا بارتكاب هذه الجريمة.

وكانت مصلحة السجون قد نفذت فجر اليوم حكم الإعدام شنقا فى 9 متهمين قاموا باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات وهم: "أحمد طه، أبوالقاسم أحمد، أحمد جمال حجازي، محمود الأحمدي، أبوبكر السيد، عبدالرحمن سليمان، أحمد محمد، أحمد محروس سيد، إسلام محمد".

وقامت الجماعة الارهابية باختراق صفحة المستشارة مروة بركات وكتابة معلومات مغلوطة بهدف التشكيك فى الأحكام القضائية.