نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد كليات فرع الجامعة بالزقازيق

قام الدكتور محمد أبوزيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، بجولة ميدانية اليوم لتفقد كليات فرع جامعة الأزهر بالزقازيق وشملت الجولة كليات الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق، واللغة العربية، وكلية أصول الدين بالزقازيق، وذلك للاطمئنان على سير العملية التعليمية بها والاستماع إلى طلاب وطالبات كليات فرع الجامعة بالزقازيق .

وتفقد نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، خلال جولته، قاعات الدراسة، والمبانى الخاصة بالكليات الثلاث للوقوف على حالتها ومناسبتها لأداء رسالتها على الوجه الأكمل، كما التقى بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكليات وعدد من طلاب وطالبات الفرق المختلفة واستمع إلى مقترحاتهم ووعد بإيجاد حلول لكافة التحديات المتواجدة فى كليات الفرع، مؤكدًا حرص الجامعة قيادة وعمداء وأعضاء هيئة تدريس على مصلحة الطلاب والطالبات فى المقام الأول.

وعبر الأمير عن سعادته وشعوره بالفخر بتواجده بين هذه النخبة المتميزة من أعضاء هيئة التدريس وأبنائه من طلاب وطالبات جامعة الأزهر، مشيدا بالتزامهم بالمحاضرات، ولافتا إلى ضرورة الاهتمام بالمشاركة فى الأنشطة الطلابية بالجامعة والمجتمع المدنى، لافتًا إلى أهمية دور الجامعة فى تنمية الوطن.

وأكد أن الجامعة برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وقيادة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، تسعى لتوفير كل سبل الرعاية والاهتمام لتحصيل العلوم النافعة وتنمية المواهب واكتساب المهارات المختلفة، مشيرًا إلى ضرورة التواصل بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعمل على الوصول للاندماج فى المجتمع الطلابى، لتصحيح المفاهيم وتحصين عقول شبابنا ضد الأفكار الهدّامة، وهذا ما تحرص عليه جامعة الأزهر خاصة فى هذه المرحلة، لأنه الشباب هم الحاضر والمستقبل للنهضة المرتقبة.

وطالب الأمير، طلاب وطالبات الأزهر بالجد والاجتهاد، والحرص على تقديم نماذج مشرفة للأزهر الشريف تخدم المجتمع وتلبى احتياجاته المعرفية وتنشر القيم والأخلاق بين أبنائه.

وفى ختام زيارته لكليات فرع جامعة الأزهر بالزقازيق قام، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، بزيارة مستشفى الطلبة وتفقد الأجهزة الطبية المتواجدة بالمستشفى، وأشاد بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لطلاب كليات فرع الجامعة بالزقازيق.