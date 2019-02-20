موجز 6.. القضاء على 8 إرهابيين واستهداف 7 بؤر إرهابية بشمال سيناء

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التى شملت جميع الأصعدة المحلى والعربى والعالمى، كان أبرزها موجز 6.. المتحدث العسكرى: القضاء على 8 إرهابيين واستهداف 7بؤر إرهابية بشمال سيناء، وتأكيد الرئيس السيسى أثناء استقباله رئيس "كاف" على حرص الدولة على توفير جميع المتطلبات لنجاح كأس الأمم.



وفيما يلى موجز لأهم أخبار السادسة مساء..

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، النواب العموم المشاركين فى المؤتمر الأول لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأعضاء اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم الأفارقة، وذلك بحضور النائب العام المستشار نبيل صادق.





اعتبرت اللجنة الوطنية الأرمنية تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن فتح مصر أبوابها للاجئين الأرمن الفارين من مذابح العثمانيين قبل 100 عام، خلال كلمته فى مؤتمر ميونيخ للأمن، خطوة أولى نحو الاعتراف الرسمى من مصر بالإبادة الجماعية التى ارتكبها العثمانيون بحق الأرمن.





أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على الشعبية الواسعة لكرة القدم على المستويين القارى والعالمى لما لها من دور فعال فى التقريب بين الشعوب وغرس الروح الرياضية والإخاء بينهم فى إطار التنافس الرياضى.





أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع على أهمية الاستفادة من الخبرة الكورية وخلق فرص حقيقية للاستثمار فى العديد من المجالات الصناعية الحديثة، مشيدا بتلك الخطوة الهامة على طريق التصنيع ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة، والتى تأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤية مصر 2030 بأهمية زيادة نسب المكون المحلى فى الصناعات المُختلفة.





وضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" حكم ترويج الشائعات وإعادة نشر الأخبار دون تثبت، بأنه إثم شرعى ومرض اجتماعى، يترتب عليه مفاسد فردية واجتماعية ويسهم فى إشاعة الفتنة، فعلى الإنسان أن يبادر بالامتناع عنه؛ لأن الكلمة أمانة تَحملها الإنسان على عاتقه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «.. إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لاَ يُلْقِى لَهَا بَالاً يَهْوِى بِهَا فِى جَهَنَّمَ» رواه البخارى.





وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السماح بزيادة المبلغ المخصص لبناء بيت مصر كأحد بيوت الطلبة بالمدينة الجامعية الدولية بالعاصمة الفرنسية باريس.





أعلن مجدى شلبى، رئيس قطاع الشركات بوزارة السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة أنه سيتم خلال ساعات بدء تسجيل المواطنين الراغبين فى أداء فريضة الحج مع شركات السياحة على بوابة الحج المصرية الموحدة، وسوف يستمر التسجيل حتى 17 مارس المقبل، وأضاف أنه تم التنسيق مع وزارة الداخلية لبدء تسجيل حجاج السياحة على البوابة الموحدة.





نجحت قوات مكافحة الإرهاب بشمال سيناء فى استهداف 7 بؤر إرهابية، والقضاء على 8 إرهابيين وتدمير سيارتين مفخختين.





قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار ممدوح محمود أيوب رئيس الدائرة الثالثة، وبعضوية المستشار محمد عبد السميع أبو الخير، المستشار يحيى عدلى حسنى، المستشار إيهاب السيد شحاتة، وأمانة سر مصطفى البهلوان، سعيد أبو صالح، إحالة أوراق العامل الذى اغتصب ابنته القاصر، مما أسفر عن حملها سفاحا وأنجابها طفلاً كامل النمو إلى المفتى.





أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، إلى ترتيبات عقد القمة العربية الأوروبية التى تشهدها مدينة السلام شرم الشيخ الأسبوع المقبل، والتى من المقرر أن تحظى بحضور رفيع المستوى لملوك ورؤساء ومسئولى الدول المختلفة، بما يعكس مكانة مصر فى هذه الفترة، منوها إلى أن هذا الملتقى يمثل فرصة كبيرة لبحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ولعل فى مقدمتها مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وجهود تحقيق التنمية.





استهلت الحكومة اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء العمليات الإرهابية من رجال القوات المسلحة، والشرطة المدنية، الذين يبذلون أرواحهم في سبيل الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين والقضاء على الإرهاب الغاشم.





شن القيادى فى حركة حماس رأفت مرة، هجوما لاذعا على قناة الجزيرة القطرية بعد استضافتها المستوطن الإسرائيلى أيدى كوهين.





زار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ،المصابين من رجال الشرطة الذين يتلقون العلاج بمستشفى الشرطة بالعجوزة من جراء إصابتهم أثناء مشاركتهم بمأمورية ضبط العنصر الإرهابى الذى فجر نفسه بمنطقة الدرب الأحمر بمحافظة القاهرة.





تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع مباحث شرطة السياحة والآثار، من ضبط موظف بمديرية الشباب والرياضة بحيازته 65 قطعة أثرية داخل منزله تعود اثريتها للأسرة الـ11 وعملات معدنية تعود للعصر اليونانى البيزنطى قبل بيعها لضابط قسم شرطة السياحة والآثار المتنكر فى ملابس تاجر آثار، وتم الاتفاق على شرائها بمبلغ 10ملايين جنيه نظرا لنوادر بعض القطع الأثرية للعصر الفرعونى ووجود2 قالب من العقيق مخصص لطباعة العملات الورقية نادرة الوجود ووجود لبعض القطع الذهبية وتمائم وجعرانين وعملات تماثيل وأوشبت وأختام أثرية.





استسلم ما تبقى من مسلحى تنظيم داعش مع عوائلهم فى منطقة "الباغوز" بريف محافظة ديرالزور السورية، ما يعنى نهاية "دولة الخلافة" المزعومة.





قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة نحات حجر بقطاع المشروعات المجلس الأعلى للآثار، 6 أشهر وغرامة مليون جنيه، لاتهامه بإجراء حفر فى مناطق متجاورة لمناطق أثرية بالجيزة.





أفادت مصادر قانونية أنه تم تنفيذ حكم الإعدام شنقا في 9 متهمين مدانين باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات.





سجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 20 فبراير 2019، ارتفاع جديد بقيمة جنيهان بعد ارتفاعها صباح اليوم بقيمة 5 جنيهات، ليصبح إجمالى ارتفاع أسعار الذهب منذ أمس قرابة 12 جنيهات لكل عيار.





استقبل اللواء أركان حرب شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، الدكتور خالد بن عبد المحسن المحيسن، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد السعودية " نزاهة " والوفد المرافق له، وخلال جلسة المباحثات التي عقدت بين الجانبين رحب رئيس الرقابة الإدارية ‏بالحضور وبحثا الجانبان سبل دعم وتعزيز علاقات التعاون وتبادل الخبرات بينهما في مجالات العمل المشتركة بما يسهم في دفع عجلة التنمية لتنفيذ الرؤية ‏الاستراتيجية المستقبلية لجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية. ‏





اجتمعت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، واتخذت اللجنة القرارات الآتية :





حدد مسئولو الاتحاد السكندرى مبلغ 10 جنيهات سعر تذكرة الدرجة الموحدة لمباراة الاتحاد والهلال السعودى المقرر لها الاثنين المقبل بدور الـ8 للبطولة العربية.





تشهد البلاد خلال الـ72 ساعة المقبلة طقس "الويك إند"، حالة من الاستقرار بالأحوال الجوية فى ظل هدوء نشاط الرياح ودرجات الحرارة التى وصلت لمعدلاتها الطبيعية مع فرص محدودة لسقوط الأمطار يومى الخميس والجمعة.





استقبل اليوم الأربعاء، السيد محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب، أعضاء الحوار المصرى الأمريكى لمنتدى حوار الثقافات بالهيئة الإنجيلية، والأمين العام لبرلمان أديان العالم، ونخبة من قيادات كنائس أمريكية، وقيادات المجتمع المدنى الأمريكى، برئاسة الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وذلك فى حضور عدد من النواب منهم النائب أسامة العبد، رئيس لجنة الشؤون الدينية، النائبة مارجريت عازر، النائبة ماريان عازر، النائبة نادية هنرى، والنائب ثروت بخيث، والنائب عماد جاد.

استهلت الحكومة اجتماعها، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء العمليات الإرهابية من رجال القوات المسلحة، والشرطة المدنية، الذين يبذلون أرواحهم فى سبيل الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين والقضاء على الإرهاب الغاشم.





انتشرت فى الآونة الأخيرة ظاهرة "أطفال الشوارع" وكبار السن بلا مأوى وأصبحت تؤرق المجتمع المصرى، برغم محاولات الدولة والمجتمع المدنى فى القضاء على تلك الظاهرة، إذ جاءت مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" لتكون النور الذى يضئ الأمل، فى توفير المساعدة والدعم للمواطنين والأسر الأكثر احتياجًا بالقرى والنجوع وإنقاذ الأشخاص بلا مأوى.





رسائل قوية وحاسمة وجهها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على خلفية حادث الدرب الأحمر الذى أسفر عن استشهاد 3 من رجال الشرطة وإصابة آخرين.





استضافت القاهرة فعاليات المؤتمر الإقليمى الأول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن "تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وشارك بها نخبة كبير من كبار المسئولين والخبراء فى هذا الشأن وعلى أسهم مصر والإمارات والسعودية والاتحاد الأوربى والعديد من الدول.