مواطن يقتل زوجته بسكين بسبب خلافات بينهم على خطوبة ابنتهما بالقليوبية

القليوبية- نيفين طه

لقيت ربه منزل مصرعها على يد زوجها، حيث قام بطعنها عدة طعنات بسلاح أبيض "سكين"لخلافات زوجية بينهما، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارًا من العميد أنور حشيش مأمور مركز كفر شكر، مفاده تلقيه بلاغا بمقتل ربة منزل تدعى "سهير. م" 49 سنة، إثر اصابتها بعدة طعنات متفرقة بالجسد. تم خطار اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية والعميد يحى راضى رئيس المباحث الجنائية.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة، زوجها "عماد.م" 50 سنة، بسبب خلافات عائلية بينهما، حيث قام المتهم على أثرها بطعنها عدة طعنات بسلاح أبيض "سكين" حتى لفظت انفاسها الأخيرة.

وتمكن الرائد إسماعيل رئيس مباحث مركز كفر شكر، من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة على اثر مشادة كلامية بينهما بسب رفض الزوج خطوبة ابنته من أحد الأشخاص التى توافق عليه زوجته، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.