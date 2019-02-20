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مكتب الأمم المتحدة: ندعم جهود مصر فى مواجهة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله

الأربعاء، 20 فبراير 2019 10:06 ص
مكتب الأمم المتحدة: ندعم جهود مصر فى مواجهة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله جانب من المؤتمر
كتب ــ إسلام سعيد ـ تصوير ـ كريم عبد العزيز
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قال حاتم علي مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدى دول مجلس التعاون الخليجي، إن الإرهاب يمثل دمارا حقيقيا للشعوب، وجميعها تتألم من هذه الظاهرة دون فوارق، والأمم المتحدة تنظر إليها على أنها تحد كبير يقتضى تضافر جهود الدول لمواجهتها وتجفيف منابع تمويله.
 
وأضاف خلال فعاليات المؤتمر الإقليمي الأول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن" تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال"، أنه لولا وجود تمويلات للجماعات الإرهابية لما انتشرت هذه الجماعات فى دول مختلفة، ونحن ندعم جهود مصر لمواجهة هذه الظاهرة، ونسعى إلي الوصول إلي ترتيبات لنتواصل كجسد واحد لمواجهة الجرائم التي تهدد المجتمعات والشعوب العربية.
 
مؤتمر تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب (1)
 

 

مؤتمر تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب (2)
 

 

مؤتمر تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب (3)
 

 

مؤتمر تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب (4)
 

 

مؤتمر تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب (5)
 

 

مؤتمر تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب (6)
 

 

مؤتمر تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب (7)
 

 

مؤتمر تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب (8)
 

 

مؤتمر تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب (9)
 

 

مؤتمر تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب (10)
 

 

مؤتمر تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب (11)
 

 

مؤتمر تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب (12)
 

 

مؤتمر تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب (13)
 

 

مؤتمر تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب (14)
 

 

مؤتمر تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب (15)
 

 

مؤتمر تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب (16)
 

 

مؤتمر تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب (17)
 

 

مؤتمر تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب (18)
 

 

مؤتمر تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب (19)
 

 

مؤتمر تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب (20)
 

 

مؤتمر تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب (21)
 

 

مؤتمر تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب (22)
 

 

مؤتمر تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب (23)
 

 

مؤتمر تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب (24)
 

 

مؤتمر تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب (25)
 

 

مؤتمر تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب (26)
 
 
 
مؤتمر تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب (27)
 

 

مؤتمر تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب (28)
 

 

مؤتمر تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب (29)
 

 

مؤتمر تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب (30)
 

 

مؤتمر تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب (31)
 

 

مؤتمر تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب (32)
 

 

مؤتمر تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب (33)
 
 
مؤتمر تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب (34)

 


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