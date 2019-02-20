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مقتل 10 حوثيين فى غارة للتحالف شرق صعدة اليمنية

الأربعاء، 20 فبراير 2019 11:00 م
مقتل 10 حوثيين فى غارة للتحالف شرق صعدة اليمنية عناصر من الجيش اليمنى
صنعاء /أ ش أ/
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أعلن الجيش اليمنى، اليوم الأربعاء، مقتل 10 من عناصر ميليشيات الحوثى بغارة للتحالف على "جبال عنبان" شرق صعدة.

وقال مصدر عسكرى يمني، وفقا لقناة العربية الإخبارية، إن الجيش شن هجوما مشتركا مع المقاومة الشعبية فى الضالع أدى أيضا لمقتل عدد من الانقلابيين.

وفى صعدة، أعلن الجيش اليمنى مقتل ما لا يقل عن عشرة من عناصر مليشيات الحوثى الانقلابية بغارتين لطائرات تحالف دعم الشرعية استهدفت تجمعات للميليشيات فى جبال عنبان القريب من مركز مديرية كتاف شمال شرق المحافظة.

وأضاف المصدر أن الجيش والمقاومة شنا هجوما كبيرا على تجمعات الميليشيات الحوثية فى منطقة الطاحون وتبة البركات بمديرية الحشاء، غربى محافظة الضالع، ما أدى إلى مصرع ما لا يقل عن 10 من عناصر الميليشيات وإصابة آخرين.

كما أعلن الجيش اليمنى أن قواته فى المنطقة الخامسة بدأت عملية فى مديرية مستبأ غرب مديرية حجور كشر فى محافظة حجة شمال غرب اليمن.

وأوضح مصدر عسكرى أن الجيش اليمنى شن هجوما على مواقع الميليشيات الحوثية فى مديرية مستبأ وسط تراجع الميليشيات وسقوط العديد من عناصرها ما بين قتيل وجريح وأسير.

وقال المركز الإعلامى للقوات المسلحة إن قوات الجيش خاضت مواجهات عنيفة مع الميليشيات فى أطراف مديرية مستبأ، أسفرت عن مقتل قرابة 10 من عناصر الميليشيات وجرح آخرين، بالإضافة إلى أسر عنصرين آخرين فيما لاذت عناصر الميليشيات الأخرى بالفرار تاركةً جثث قتلاها فى مناطق المواجهات.

فى سياق متصل، دعت قبائل حجور قبائل حجة للتضامن معها والانتفاضة الشاملة ضد الحوثيين، وأكدت أن "المتخاذل فى هذا الظرف العصيب، يعتبر داعما لهذه الميليشيا ويزيد فى إطالة أمد حربها على هذا الوطن ويزيد فى معاناته هو بنفسه".

 


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