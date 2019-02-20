مستشار النمسا يبدأ زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة تستمر 3 أيام

فيينا (أ ش أ)

توجه سباستيان كورتس مستشار النمسا، أمس الثلاثاء، إلى العاصمة الأمريكية "واشنطن"، في بداية زيارة رسمية للولايات المتحدة تستمر 3 أيام.

وقالت مصادر في المستشارية النمساوية ، إن كورتس سوف يلتقى مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي كما يلتقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض اليوم الأربعاء.

وأشارت المصادر إلى أن كورتس سوف يلتقى أيضا مستشار الأمن الأمريكي جون بولتون، وابنة الرئيس الأمريكي إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر باعتبارهما مستشارين خاصين للرئيس الأمريكي.

ووصفت وسائل الإعلام النمساوية زيارة كورتس إلى واشنطن بأنها أهم رحلة له إلى الخارج، وستكون تاريخية حيث يجتمع مع أقوى رجل في العالم - بحسب وصف موقع جريدة أوسترايش النمساوية-.

وقالت إن الزيارة تبحث تجنب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الإوروبي، إلى جانب العلاقات الثنائية بين أمريكا والنمسا بعد عدة سنوات من فتور العلاقات.