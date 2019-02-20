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محافظ كفر الشيخ : فحص مليون و760 ألف مواطن فى مادرة 100مليون صحة

الأربعاء، 20 فبراير 2019 11:27 م
محافظ كفر الشيخ : فحص مليون و760 ألف مواطن فى مادرة 100مليون صحة محاافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، تم فحص مليون 760ألف مواطن فى اليوم الواحد والثمانين من مبادرة الرئيس السيسى للقضاء على فيروس "سى” والكشف عن الأمراض غير السارية، لتحقق بذلك حوالى من 80% من المستهدف بالمبادرة الرئاسية فى محافظة كفرالشيخ.

وأكد محافظ كفرالشيخ، لـ "اليوم السابع"، أن إجمالى المفحوصين طبياً تجاوز المليون و760الف مواطن، منذ انطلاقها فى أول ديسمبر الماضى وحتى اليوم، ونستهدف الوصول إلى كل مواطن بجميع مدن وقرى وتوابع ونجوع المحافظة، للاطمئنان على صحتهم وعلاجهم بالمجان، مؤكداً أن المبادرة الرئاسية تعكس اهتمام السيد الرئيس بصحة المواطنين فى إطار السعى لتحقيق التنمية الشاملة فى كل قطاعات الدولة.

وقال محافظ كفرالشيخ، انتقلت مبادرة "100 مليون صحة" فى كفرالشيخ، إلى منازل كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والحالات المرضية التى يتعذر فيها الحركة لإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية وصرف العلاج بالمجان؛ بأمر من الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، وذلك للتخفيف عن كاهل هذه الفئات المستهدفة من المواطنين والوصول اليهم للاطمئنان على صحتهم بالقرى والتجمعات السكنية بأطراف ريف المحافظة، وتخصيص الرقم 01020460982 للتواصل لتوجيه الفرق الطبية إلى منازل هذه الفئات من أبناء المحروسة.

 وناشد " المحافظ " جميع المواطنين بزيارة الوحدات الصحية والمراكز الطبية لتوقيع الكشف الطبى والاطمئنان على سلامتهم من أمراض الضغط والسكر وفيروس سى وصرف العلاج بالمجان، طالباً من وسائل الإعلام وجميع أجهزة المحافظة توعية المواطنين.

 

 


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مبادرة 100مليون صحة

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