محافظ جنوب سيناء يتفقد استعدادات مدينة شرم الشيخ للمؤتمر العربى الأوربى

جنوب سيناء - فايزة مرسال

قام اللواء خالد فودة ، محافظ جنوب سيناء اليوم، بجولة تفقدية بمدينة شرم الشيخ، للوقوف على آخر استعدادات استضافة القمة العربية الأوروبية الأولى، المقررعقدها بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من ٢٤ إلى ٢٥ من فبراير الجارى، حيث تفقد نهو أعمال تجميل الميادين والشوارع ووضع أعلام جميع الدول المشاركة فى المؤتمر.

وقام المحافظ بالإشراف على عمليات تجميل الميادين والشوارع ، ووضع أعلام الدول المشاركة فى فعاليات المؤتمر.

وصرح محافظ جنوب سيناء فى بيان له، أن الاستعدادات شملت مستشفى شرم الشيخ الدولي ومرفق الإسعاف ، ومطار شرم الشيخ، وقاعة المؤتمرات ، بالاضافة الي الاستعدادات الأمنية ، مؤكدا استعداد جميع الجهات لاستضافة المؤتمر .

حيث أكد المحافظ على تمام استعدادات جميع الجهات المشاركة.

محافظ جنوب سيناء أثناء تفقد استعدادت مدينة شرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء يتفقد ميادين مدينة شرم الشيخ

أثناء تفقد قاعة المؤتمرات