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حفل افتتاح الدورة ال3 من مهرجان أسوان لسينما المرأة

محافظ أسوان: لولا زوجتى ما وصلت لما فيه أنا الآن

الأربعاء، 20 فبراير 2019 11:37 م
محافظ أسوان: لولا زوجتى ما وصلت لما فيه أنا الآن جانب من المهرجان
أسوان- عمرو صحصاح - ندى سليم
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أشاد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، بأهمية إقامة مهرجان سينمائي باسم المرأة، موضحا أن هذا المهرجان يعلو اسم أسوان فى سماء الفن والإبداع بل ويصدر عنها صورة جيدة أمام العالم أجمع.
 
وقال محافظ أسوان فى كلمته خلال حفل افتتاح الدورة الـ3 من مهرجان أسوان لسينما المرأة، والمقام حاليا،: إن استضافة أسوان لمثل هذا المهرجان وغيره من الاحتفالات الفنية يجعل اسم المحافظة يتردد كثيرا أمام العالم، وهذا يساهم فى إنتعاشتها، وترويج السياحة بها.
 
وأضاف محافظ أسوان خلال كلمته : "بما إننا فى مهرجان سينما المرأة، فأنا واحد أدين بالفضل لزوجتى فلولاها، لما وصلت لما فيه أنا الآن وأصبحت ضابطا ناجحا بالقوات المسلحة، ومحافظا لأسوان، فدائما كانت تقف بجانبى ولا تحملنى أى ضغوط حتى أصبحت متفرغا لشغلى.
 
 
 

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اللواء أحمد إبراهيم

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