محافظة سوهاج تعلن عن مسابقة الأسرة المصرية بالتعاون مع مجلس شئون الإعاقة

أعلنت محافظة سوهاج، عن إطلاق مسابقة الأسرة المصرية مارس 2019، بالتعاون مع المجلس القومي لشئون الإعاقة، وذلك تقديراً للدور العظيم الذي تقوم به الأسرة في بناء الوطن، وفي إطار التعاون المثمر والبناء بين محافظة سوهاج والمجلس القومي لشئون الإعاقة في دمج وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة.

وسيتم اختيار الشخص المثالي في كل من الفئات الآتية: أم ذات إعاقة، أم بديلة أو أب بديل لشخص من ذوي الإعاقة، أم لأبناء ذوى إعاقة، أخت أو أخ يرعى "أخ أو أخت من ذوي الإعاقة"، أب مثالي لأبناء من ذوى الإعاقة، وعلى المتقدمين ملء استمارة الترشح من خلال الدخول علي رابط التالي:

tps://goo.gl/forms/cb1o5ng3dkivt52D2

أو من خلال صفحة المجلس القومى لشئون الإعاقة على فيسبوك

https://www.facebook.com/NCDA.EG.Gov

يُذكر أنه آخر موعد لتلقى استمارات الترشح يوم السبت الموافق 2 مارس 2019، حسب ما أعلن المجلس القومي لشئون الإعاقة، وسيتم تكريم الفائزين ممن تنطبق عليهم معايير المسابقة فى احتفالية سينظمها المجلس فى القاهرة خلال شهر مارس القادم.