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فيديو..النائب العام السعودى: جرائم غسل الأموال تتصدر الظواهر الإجرامية

الأربعاء، 20 فبراير 2019 10:23 ص
فيديو..النائب العام السعودى: جرائم غسل الأموال تتصدر الظواهر الإجرامية النائب العام السعودى
كتب ـ سمير حسنى ــ إسلام سعيد - تصوير كريم عبد العزيز
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قال الشيخ سعود بن عبد الله الماجد النائب العام السعودى، إن العالم شهد تطورا ملحوظا فى أساليب ارتكاب الجريمة، وأصبحت عابرة للأوطان، مؤكدا أن جرائم غسل الأموال باتت تتصدر الظواهر الإجرامية.

وأضاف النائب العام السعودى خلال كلمته فى افتتاح المؤتمر الإقليمى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال، أن من أهم الخطوات الإيجابية التى اتخذها العالم هى الدخول فى اتفاقيات مكافحة تمويل الإرهاب، مشيرا إلى أن المملكة لديها أطر قانونية لتنفيذ العقوبات التى تفرضها الأمم المتحدة ضد جرائم تمويل الإرهاب، كما قامت المملكة بإصدار دليل استرشادى بكافة البنوك السعودية لمنع عمليات غسل الأموال.

وأشار إلى أن السعودية ملتزمة بالجهود العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر التعاون مع حلفاءها علي المستوى الدولى، ونقود مجموعة عمل لمواجهة تمويل تنظيم داعش الإرهابى.

وأوضح نائب عام السعودية، أن المملكة تلعب دورا مهما في مكافحة الإرهاب وتمويله على المستوى الدولى، وفى سبيل ذلك اتخذت إجراءات عدة لتحقيق أفضل طرق لمكافحة غسل الأموال، لافتاً إلى أن المملكة أصدرت دليل قواعد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتابع أنه تم إلزام الجهات الحكومية المختصة بتقييم المخاطر المختلفة، كآلية لمكافحة الجرائم ، مشيراً إلى أن السعودية ملتزمة بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية للحيلولة دون استخدام نظامها المالي فى تمويل الإرهاب وغسل الأموال والمشاركة في المنتديات لمواجهة كافة ظواهر وجرائم الإرهاب.

 

مؤتمر تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب (1)
 

 

مؤتمر تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب (2)
 

 

مؤتمر تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب (3)
 

 

مؤتمر تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب (4)
 

 

مؤتمر تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب (5)
 

 

مؤتمر تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب (6)
 

 

مؤتمر تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب (7)
 

 

مؤتمر تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب (8)
 

 

مؤتمر تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب (9)
 

 

مؤتمر تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب (10)
 

 

مؤتمر تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب (11)
 

 

مؤتمر تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب (12)
 

 

مؤتمر تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب (13)
 

 

مؤتمر تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب (14)
 

 

مؤتمر تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب (15)
 

 

مؤتمر تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب (16)
 

 

مؤتمر تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب (17)
 

 

مؤتمر تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب (18)
 

 

مؤتمر تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب (19)
 

 

مؤتمر تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب (20)
 

 

مؤتمر تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب (21)
 

 

مؤتمر تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب (22)
 

 

مؤتمر تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب (23)
 

 

مؤتمر تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب (24)
 

 

مؤتمر تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب (25)
 

 

مؤتمر تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب (26)
 
 
 
مؤتمر تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب (27)
 

 

مؤتمر تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب (28)
 

 

مؤتمر تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب (29)
 

 

مؤتمر تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب (30)
 

 

مؤتمر تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب (31)
 

 

مؤتمر تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب (32)
 

 

مؤتمر تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب (33)
 
 
مؤتمر تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب (34)

 

 

 


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