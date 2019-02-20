غلق 6 منشآت طبية غير حكومية لمخالفتها الاشتراطات القانونية بالإسماعيلية

وشمل القرار غلق العيادة الطبيبة البيطرية باسم داليا شاكر حبيب الكائنة بحى السلام رقم 207 شارع طنطا الدور الثانى علوى وذلك لوجود المخالفات الواردة بمحضر إثبات الحالة المؤرخ فى 5 / 10/ 2018 منها وجود باكيتات منتهية الصلاحية ومخالفة للتخصص ثم إعدامها بالمعمل.

وغلق المعمل الخاص بالكيميائية حنان نافل سالم إبراهيم والكائن بالكيلو 17 بجوار الوحدة الصحية وذلك لوجود المخالفات الواردة بمحضر إثبات الحالة بتاريخ 15/ 11/ 2018 وهى عدم وجود ترخيص للمعمل.

كما شمل الغلق عيادة الدكتور شرف الدين العزايزى الكائنة بشارع الجيش بجوار مسجد الحداد وذلك لوجود المخالفات الواردة بمحضر إثبات الحالة المؤرخ فى 17 / 11 / 2018 وذلك لعدم وجود ترخيص مكانى ولا يوجد عقد نفايات.

وكذا غلق عيادة الدكتور عبد المنعم فاضل الكائنة بشارع رضا أعلى قهوة نيو سيسل وذلك لوجود المخالفات الواردة بمحضر إثبات الحالة المؤرخ فى 5 / 11/ 2018 بسبب عدم وجود ترخيص مكانى، وغلق عيادة الدكتورة عمر عبد اللطيف أخصائى النساء والتوليد الكائنة بأبوخليفة شارع المعاهدة أمام منطقة الإسعاف وذلك لوجود المخالفات الواردة بمحضر إثبات الحالة المؤرخ فى 14 / 11/ 2018 وهى عدم وجود ترخيص مكانى ولا يوجد عقد نفايات.

وغلق عيادة الدكتورة شيرين كامل سليم أخصائى نساء وتوليد الكائنة بأبو خليفة تقاطع ش الزيات والمعاهدة بجوار الموقف وذلك لوجود المخالفات الواردة بمحضر إثبات الحالة المؤرخ فى 15 / 11 / 2018 وذلك لعدم وجود ترخيص مكانى.