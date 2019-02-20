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غدًا.. "صحة الأقصر" تنظم قافلة للعيوب الخلقية بقلب الأطفال فى المستشفى العام

الأربعاء، 20 فبراير 2019 11:08 ص
غدًا.. "صحة الأقصر" تنظم قافلة للعيوب الخلقية بقلب الأطفال فى المستشفى العام الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى
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تنظم مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، قافلة طبية يومى 21 و22 فبراير الحالى بمستشفى الأقصر العام، وذلك فى إطار استمرار أعمال القوافل الطبية بمحافظة الأقصر، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر باستمرار أعمال القوافل الطبية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

ومن جانبه، قال الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إن القافلة مخصصة للكشف على العيوب الخلقية بالقلب للأطفال، على أن يتم توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان لكل الحالات وإعداد التقارير اللازمة من قبل الأخصائيين.

 

 


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