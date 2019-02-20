عميد "تربية" الإسكندرية يفوز بالمركز الأول بجائزة الشيخ خليفة بن سلمان

الإسكندرية أسماء على بدر

هنأ الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتور محمد أنور ابراهيم عميد كلية التربية، والدكتور إبراهيم أحمد محمد عبدالهادى أستاذ علم النفس التربوى بكلية التربية، على فوزهما بالمركز الاول، فى جائزة الشيخ خليفة بن سلمان بن محمد آل خليفة العلمية الحادية عشر لعام 2019م، والتى أعلنت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مركز معلومات المرأة والطفل بالمنطقة التعليمية بمدينة عيسى بالبحرين.

وأسفرت نتائج التحكيم النهائية للجائزة عن فوز الدكتور محمد أنور إبراهيم، والدكتور إبراهيم أحمد عبد الهادي بالمركز الأول عن الدراسة التى تقدما بها تحت عنوان "المشكلات السلوكية لدى الأطفال مجهولي الوالدين وحاجاتهم النفسية والاجتماعية وبرنامج تخطيطي مقترح لإشباعها: دراسة ميدانية مقارنة للأطفال المودعين في المؤسسات الإيوائية والمحتضنين لدى أسر حاضنة".

يذكر أن هذه الجائزة تهدف إلى استقطاب الكفاءات العلمية الوطنية والعربية وسد الثغرات في البحوث العلمية الخاصة بالمرأة والطفل، وشارك في الدورة الحالية للجائزة 35 عملا بحثياً بمشاركة 46 باحثاً وباحثة، من 7 دول عربية وهي: مصر، الأردن، البحرين، الجزائر، السعودية، السودان، وسلطنة عمان، وسوف يعقد حفل لتكريم الفائزين وتوزيع الجوائز خلال شهر أبريل القادم.