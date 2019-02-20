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الأربعاء، 20 فبراير 2019 09:14 م
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عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين فى معارك شمالى محافظة حجة اليمنية

الأربعاء، 20 فبراير 2019 09:11 م
عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين فى معارك شمالى محافظة حجة اليمنية جانب من العنف فى اليمن _ صورة أرشيفية
عدن /أ ش أ/
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لقى عشرات العناصر من مليشيا الحوثى مصرعهم، وجرح وأسر عدد آخرين، فى المعارك التى خاضها الجيش اليمنى ،اليوم الأربعاء، فى محافظة حجة شمال غرب اليمن.

وأكدت مصادر عسكرية للموقع الرسمى للجيش اليمنى " سبتمبر نت " أن معارك ضارية خاضها الجيش اليمنى صباح اليوم ضد مليشيا الحوثي، فى أطراف مديرية مستبأ شمال محافظة حجة، تكبدت فيها المليشيا خسائر فادحة حيث أسفرت عن سقوط العشرات من عناصر المليشيا قتلى وجرحى، وأسر عنصرين آخرين .

يذكر أن الجيش اليمنى فى المنطقة العسكرية الخامسة يخوض معارك مستمرة ضد المليشيا الحوثية على أطراف مديرية مستبأ، منذ أشهر .

 


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عشرات القتلى

الحوثيين

محافظة حجة اليمنية

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