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طقس باردا نسبيا فى مملكة البحرين مصحوبا برياح مثيرة للأتربة

الأربعاء، 20 فبراير 2019 07:25 ص
طقس باردا نسبيا فى مملكة البحرين مصحوبا برياح مثيرة للأتربة طقس البحرين
وكالات الأنباء
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أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس اليوم في مملكة البحرين سيكون باردا نسبيًا مع بعض السحب وتصاعد الأتربة فى بعض المناطق خلال النهار.

الرياح: شمالية غربية من 12 إلى 17 عقدة وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحياناً خلال النهار.

وحذرت الأرصاد الجوية من رياح قوية السرعة داعية إلى اخذ الحيطة والحذر.

ارتفاع الموج: من قدم إلى 3 أقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة العظمى 20 درجة مئوية والصغرى 13 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية العظمى 75 % الصغرى 35 %.


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