طقس باردا نسبيا فى مملكة البحرين مصحوبا برياح مثيرة للأتربة

وكالات الأنباء

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس اليوم في مملكة البحرين سيكون باردا نسبيًا مع بعض السحب وتصاعد الأتربة فى بعض المناطق خلال النهار.

الرياح: شمالية غربية من 12 إلى 17 عقدة وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحياناً خلال النهار.

وحذرت الأرصاد الجوية من رياح قوية السرعة داعية إلى اخذ الحيطة والحذر.

ارتفاع الموج: من قدم إلى 3 أقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة العظمى 20 درجة مئوية والصغرى 13 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية العظمى 75 % الصغرى 35 %.