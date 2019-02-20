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طقس اليوم معتدل نهارا شديد البرودة ليلا .. والصغرى بالقاهرة 11 درجة

الأربعاء، 20 فبراير 2019 08:00 ص
طقس اليوم معتدل نهارا شديد البرودة ليلا .. والصغرى بالقاهرة 11 درجة الأرصاد الجوية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة، مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.
 
 
كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، وأن تكون كثيفة على بعض المناطق كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية ، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
 
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر . 
 
الصغرى العظمى
 
القاهرة 11 20
شبين الكوم 10 19
طنطا 10 19
دمنهور 08 18
الإسكندرية 09 17
بلطيم 09 18
مطروح 09 17
السلوم 08 18
سيوة 08 20
بورسعيد 12 18
دمياط 12 18
الزقازيق 11 18
الاسماعيلية 07 20
السويس 08 20
العريش 10 18
رفح 09 17
رأس سدر 12 20
نخل 02 17
نويبع 12 20
طابا 11 18
كاترين 00 12
الطور 12 22
شرم الشيخ 14 22
الغردقة 12 22
مرسى علم 12 21
الفيوم 07 20
بنى سويف 08 20
المنيا 07 20
أسيوط 06 21
سوهاج 08 21
قنا 08 22
الأقصر 08 22
أسوان 09 23
أبوسمبل 08 23
الوادى الجديد 07 22
شلاتين 12 23
ابو رماد 14 22
راس حدربة 14 22
حلايب 15 22

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهي كالتالي:

 

الصغرى العظمى

 

مكة المكرمة 17 30
المدينة 09 22
الرياض 06 18
المنامة 09 22
أبوظبى 16 23
الدوحة 15 22
الكويت 08 20
دمشق 02 14
بيروت 12 17
عمان 03 12
القدس 03 11
غزة 09 16
بغداد 06 19
مسقط 20 24
صنعاء 07 15
الخرطوم 15 31
طرابلس 11 19
تونس 08 18
الجزائر 08 15
الرباط 08 19
نواكشوط 15 29

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم: 

 

الصغرى العظمى

 

أنقرة -01 12
اسطنبول 05 13
اسلام اباد 11 17
نيودلهى 15 21
جاكرتا 24 30
بكين -04 09
كوالالمبور 24 33
طوكيو 06 16
أثينا 06 17
روما 02 15
باريس 04 14
مدريد 02 16
برلين 06 10
لندن 07 11
مونتريال -17 -11
موسكو -02 03
نيويورك -01 00
واشنطن 00 00
 
 

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