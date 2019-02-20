صور.. محافظ الأقصر ومدير برنامج الأغذية العالمى يتابعان مشروعات التغيرات المناخية

الأقصر – أحمد مرعى

تابع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم، مع مانجستاب هايلى المدير القُطرى لبرنامج الأغذية العالمى، عدد من الأنشطة والمشروعات التى ينفذها برنامج الأغذية العالمى فى الأقصر وصعيد مصر، وذلك خلال جولته بمقر مشروع التغيرات المناخية بمنطقة الزناقطة، بحضور محمد عبد القادر نائب المحافظ، والمهندس خالد عبد الراضى وكيل وزارة الزراعة بالأقصر.

وإستعرض عدد من قيادات برنامج الأغذية العالمى الأنشطة المنفذة بالأقصر، والمشروعات المستقبلية فى مجالات الغذاء والزراعة والصحة، والتى منها مشروع التغيرات المناخية والتنمية الريفية وخطط رفع قدرات المزارعين وتوفير المياه والاهتمام بالغذاء الصحى والأمن.

كما تم عرض عدد من المشروعات والأنشطة الممولة من الإتحاد الأوروبى وبرنامج الأغذية العالمي، والتى يتم تنفيذها بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، بالإضافة إلى عرض فكرة ومهام مركز الأقصر للتنسيق لتبادل المعرفة والإبتكار لتعزيز المرونة فى صعيد مصر.



محافظ الأقصر ومدير برنامج الأغذية العالمي يتابعان مشروع التغيرات المناخية

جانب من جولات المحافظ وقيادات برنامج الاغذية على المشروعات

ألهم ومانجستاب يتابعان مشروعات التنمية الريفية ودعم المزارعين بالاقصر