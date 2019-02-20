صور ..فريق اطفال بلامأوى بالغربية ينقذ سيدة وطفليها وينقلها لدار رعاية

كتب مدحت وهبة

نجح فريق أطفال بلامأوى بمحافظة الغربية فى إنقاذ سيدة تبلغ من العمر 30 عاما طردها زوجها من المنزل. وتحرك فريق الشارع ا للسيدة أ.أ بمركز السنطة بمحافظة الغربية وتم العثور عليها بمنطقة السيد البدوى، فى إطار خطة وزارة التضامن الاجتماعى للتوسع فى محافظات جديدة.

وخلال دراسة الحالة التى قام بها فريق أطفال بلامأوى اتضح أن السيدة تركت منزل الزوج بعد تعديه بالضرب عليها وإحداث تشوهات فى أماكن متفرقة من جسدها وبالتنسيق مع مديرية التضامن بالغربية والدقهلية تم نقلها ومعها طفلين الأول يبلغ من العمر سنة ونصف تقريباً والثانى طفل رضيع لايتعدى الخمسة أشهر لدار الأمل لرعاية المسنين بالمنصورة.



