video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 20 فبراير 2019 10:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور ..فريق اطفال بلامأوى بالغربية ينقذ سيدة وطفليها وينقلها لدار رعاية

الأربعاء، 20 فبراير 2019 10:09 ص
صور ..فريق اطفال بلامأوى بالغربية ينقذ سيدة وطفليها وينقلها لدار رعاية التضامن تنقذ سيدة من الشارع
كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق
نجح فريق أطفال بلامأوى بمحافظة الغربية فى إنقاذ سيدة تبلغ من العمر 30 عاما طردها زوجها من المنزل.
 
وتحرك فريق الشارع ا للسيدة أ.أ  بمركز السنطة بمحافظة الغربية وتم العثور عليها بمنطقة السيد البدوى، فى إطار خطة وزارة التضامن الاجتماعى للتوسع فى محافظات جديدة. 
 
وخلال دراسة الحالة التى قام بها فريق أطفال بلامأوى اتضح أن السيدة تركت منزل الزوج بعد تعديه بالضرب عليها وإحداث تشوهات فى أماكن متفرقة من جسدها وبالتنسيق مع مديرية التضامن بالغربية والدقهلية تم نقلها  ومعها  طفلين الأول يبلغ من العمر سنة ونصف تقريباً والثانى طفل رضيع لايتعدى الخمسة أشهر لدار الأمل لرعاية المسنين بالمنصورة.
 
4
 

5
 

 

 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

لليوم الثانى.. "التضامن" تواصل تلقى طلبات الحصول على تأشيرة حج الجمعيات

صور.. "التضامن" تبدأ أولى القوافل الطبية بالفيوم

التضامن

فريق اطفال بلامأوي

الغربية

سيدة




لا تفوتك
كيف نجحت الداخلية فى مواجهة إرهابى الدرب الأحمر والعريش.. فيديو

كيف نجحت الداخلية فى مواجهة إرهابى الدرب الأحمر والعريش.. فيديو

"هو مين".. أغنية جديدة ترصد بطولات رجال الشرطة بعد ملحمة الدرب الأحمر

"هو مين".. أغنية جديدة ترصد بطولات رجال الشرطة بعد ملحمة الدرب الأحمر

النظام القطرى ملاحق خارجيا.. 77 قضية مرفوعة ضد المسئولين القطريين فى الولايات المتحدة الأمريكية.. والمحكمة البريطانية تنتظر رفع الحصانة عن حمد بن جاسم.. وخلافات بين أشقاء تميم بن حمد بسبب عزمى بشارة

النظام القطرى ملاحق خارجيا.. 77 قضية مرفوعة ضد المسئولين القطريين فى الولايات المتحدة الأمريكية.. والمحكمة البريطانية تنتظر رفع الحصانة عن حمد بن جاسم.. وخلافات بين أشقاء تميم بن حمد بسبب عزمى بشارة

4 لاعبين أهلاوية فشلوا فى التجربة السعودية.. مؤمن زكريا يقترب من الرحيل عن أحد.. صالح جمعة يفشل في الاستمرار مع الفيصلي.. عمرو بركات وأحمد الشيخ لم يقدما إنجازًا.. واستثناء وحيد لـ"مارسيلو".. (فيديو)

4 لاعبين أهلاوية فشلوا فى التجربة السعودية.. مؤمن زكريا يقترب من الرحيل عن أحد.. صالح جمعة يفشل في الاستمرار مع الفيصلي.. عمرو بركات وأحمد الشيخ لم يقدما إنجازًا.. واستثناء وحيد لـ"مارسيلو".. (فيديو)

12 صورة تلخص مواجهتى الثلاثاء فى دورى أبطال أوروبا.. صور

12 صورة تلخص مواجهتى الثلاثاء فى دورى أبطال أوروبا.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة