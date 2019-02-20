صور.. غرق ميدان المحطة وديوان محافظة أسوان بالمياه بعد كسر بخط رئيسى

أسوان – عبد الله صلاح

أدى كسر ماسورة مياه بميدان المحطة بمدينة أسوان، صباح اليوم الأربعاء، إلى غرق الميدان والطريق أمام مبنى ديوان عام محافظة أسوان بالمياه، ودفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمعدات المطلوبة لشفط المياه.

وكان بلاغاً وصل إلى غرفة عمليات شركة مياه الشرب بأسوان، عن وجود كسر بخط مياه رئيسى بجوار محل مأكولات بميدان المحطة بمدينة أسوان، مما أدى إلى اندفاع المياه فى الميدان بالكامل وتسربها إلى الشوارع الفرعية حيث ديوان عام محافظة أسوان وطريق كورنيش النيل أيضاً.

وتحاول شركة مياه الشرب فرع أسوان، إصلاح الكسر الموجود والدفع بسيارات كسح لنزح المياه من الطريق والتى أدت إلى تعطل الحركة المرورية بالمنطقة، كما تسبب الكسر فى انقطاع المياه عن المنطقة لأكثر من 3 ساعات.



غرق ميدان المحطة وديوان محافظة أسوان



غرق ميدان المحطة وديوان محافظة أسوان



غرق ميدان المحطة وديوان محافظة أسوان