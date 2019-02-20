صور.. "حنين" طفلة مصابة بالشلل بالمنوفية.. ووالدها: تحتاج للسفر للخارج

المنوفية – محمود شاكر

"حنين" هى عنوان لقصة أسرة بسيطة رزقها الله بطفلة، ولكن مع أول أيامها بالدنيا كانت مصابة بالعديد من الأمراض التى أدت فى النهاية إلى الحكم عليها بعدم السير على أقدامها وسط تمنيات كبيرة من الأب والأم بمناشدات لكل المسئولين على أن يساعدوهم فى أن يكتبوا للطفلة الحياة الكريمة وأن تسير كباقى الأطفال على قدميها وألا يكون مصيرها على كرسى متحرك تعيش عليه طوال عمرها.

البداية كانت مع محمد جابر عامل اليومية المقيم بقرية الشيخ إبراهيم التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، والذى روى قصة المعاناة التى تعرض لها طوال عامين ونصف هى رحلة العلاج التى قضاها مع ابنته "حنين" والتى رزقه الله بها، بعد شقيقتها جنى صاحبة الخمس سنوات.

وقال جابر لـ"اليوم السابع"، فرحت فرحا شديدا بحنين ولكن لم تستمر هذه الفرحة كثيرا وبعد ساعات قليلة من الولادة أبلغه الأطباء بأن ابنته تحتاج لإجراء عملية فى أسرع وقت وقبل مرور اليوم الأول من الولادة وذلك لأنها مصابة بإصابات متفرقة فى النخاع الشوكى، وبالفعل تم عمل العملية والتى تكلفت ما يقرب من 30 ألف جنيه، واقترضت المال حتى تمكنت من جمع المبلغ وإجراء العملية.

وتابع جابر، أجرينا العملية ولكن النتيجة جاءت بأن ابنتى ما زالت مصابة بالشلل الكامل بالجزء السفلى من الجسم، وتحتاج إلى المزيد من العلاج وجلسات العلاج الطبيعى والكهرباء وغيرها من الطرق المختلفة علاوة على أن أحد الأطباء نصحنى بأن علاج ابنتى غير موجود فى مصر وأن الحل فى أن تسافر خارج البلاد كى تتمكن من إجراء عملية جراحية تستطيع بعدها السير على قدميها.

وأوضح جابر أنه يعمل باليومية فى العديد من الأعمال منها المحارة أو البناء أو حمل الرمال والأسمنت والطوب، مؤكدا أنه يسعى لكسب اللقمة الحلال له ولأسرته ولكن أمر المرض الذى تعرضت له ابنته ضاعف المسئولية عليه وجعله غير قادر على تحملها.

وأضاف جابر أنه يقوم حاليا بعمل جلسات علاج طبيعى لابنته فى العديد من مراكز العلاج الطبيعى، 3 أيام أسبوعيا بتكلفة لكل جلسة تصل إلى 70 جنيها للجلسة الواحدة، وهو الأمر الذى أصبح على غير طاقته نظرا لعدم وجوده فى وظيفة ثابتة تساعده على الوفاء بكل تلك النفقات التى تحتاجها نجلته، مؤكدا أنه يسعى حاليا إلى الوصول إلى المسئولين كى يساعدوه فى سفر ابنته خارج مصر لعمل عملية جراحية تساعدها على الحياة الطبيعية.

وناشد جابر الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، واللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، بأن يساعداه فى سفر ابنته خارج البلاد لإجراء عملية جراحية تساعدها على الحركة قبل فوات الأوان وقبل أن يمر بها العمر ولا تجد إلا حياتها على مرسى متحرك.

للتواصل مع الحالة: 01013086049